Исследовательская группа из Шанхая провела анализ структуры биосферы и функциональное исследование микробиома в самой глубокой точке поверхности Земли — Марианской впадине. В отложениях, поднятых со дна Бездны Челленджера, нашли в том числе колонию вирусов, включая очень крупные виды, говорится в публикации в журнале
Эти гигантские виды вирусов — мимивирусы, превышающие размеры некоторых бактерий, изредка обнаруживают и в других местах планеты. Удивительно то, что их оказалось очень немало на такой огромной глубине, где давление в 1100 раз превышает атмосферное, чем в других условиях, пишет издание
Всего же китайцы подняли со дна 15 различных типов вирусов и более 100 видов прочих микроорганизмов, но ни один из них не был способен к жизни в условиях лаборатории.
Мимивирусы — это вид Acanthamoeba polyphaga mimivirus, хозяевами которого являются амебы Acanthamoeba. Их влияние на человека пока изучается. Есть мнение, что они способны вызывать повреждение тканей у млекопитающих.
Выглядят мимивирусы как «волосатые» шестиугольники, из размер достигает 700 нанометров и их даже возможно увидеть невооруженным глазом.
Ученые считают мимивирус необычным не только из-за его гигантских размеров, но и из-за исключительно сложного генома, содержащего более 1,2 миллиона пар оснований — больше, чем у любого другого вируса. Так, геномная последовательность нового коронавируса в 40 раз короче.
Некоторые ученые предполагают, что, как и многие паразиты, мимивирусы прошли «обратную эволюцию» — от микробов до вирусов. А их сложный геном помог им выжить на больших глубинах.
Не все одобряют большую активность китайцев по изучению биосферы самого глубокого места на планете, особенно, с учетом пандемии COVID-19. Но китайское правительство заявляет, что подобные научные исследования улучшат познания людей о неизвестном подводном мире, помогут защитить окружающую среду в будущем, и лучше понять и защититься от неизвестных штаммов потенциально опасных вирусов.
По словам ученых, генетическая информация об организмах, живущих в экстремальных условиях, также может привести к открытию новых лекарств.
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