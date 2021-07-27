Исследовательская группа из Шанхая провела анализ структуры биосферы и функциональное исследование микробиома в самой глубокой точке поверхности Земли — Марианской впадине. В отложениях, поднятых со дна Бездны Челленджера, нашли в том числе колонию вирусов, включая очень крупные виды, говорится в публикации в журнале Genom Biology.

Эти гигантские виды вирусов — мимивирусы, превышающие размеры некоторых бактерий, изредка обнаруживают и в других местах планеты. Удивительно то, что их оказалось очень немало на такой огромной глубине, где давление в 1100 раз превышает атмосферное, чем в других условиях, пишет издание Bangkok Post.

Всего же китайцы подняли со дна 15 различных типов вирусов и более 100 видов прочих микроорганизмов, но ни один из них не был способен к жизни в условиях лаборатории.