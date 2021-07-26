- Большинство жалуются на одышку при физнагрузке или попытке выйти из дома. И сразу ставят себе диагноз: «У меня, наверное, пневмония». Еще вспоминают про «лонгковид», о котором много читали в интернете. Но интрига в том, что зачастую одышка связана совсем не с проблемами в легких. Есть пациенты, которые сами переделывают КТ и удивляются, что на самом деле там все хорошо. Начинаем разбираться и, как ни странно, на первом месте среди причин трудностей с дыханием идут психологические проблемы. У людей просто закрепился страх дышать полной грудью — во время болезни они привыкли сдерживаться.

Но одно дело — лежа или сидя дышать верхушками легких, а другое — при ходьбе и нагрузках. Получается, при повышении активности организм требует более глубокого вдоха, а у человека — психологический барьер. Пациенты начинают вдыхать и останавливаются на полувздохе — он-то и дает ощущение одышки. Плюс к тому, полувздох провоцирует рефлекторный кашель. И все — комплект готов. Про психологию мало кто в этот момент думает, — объясняет клинический психолог.

Риск развития «психологической» одышки не зависит напрямую от тяжести перенесенной инфекции, уверяет психолог. Она, как правило, возникает у тех, кто испытывал трудности с дыханием.

- Есть также пациенты, которые долго лечились дома в изоляции. Они лежали в уголке, людей вокруг почти не было. И вот человек выздоровел, хочет выйти на улицу, а там много людей. Это всегда стресс: сердце начинает биться чаще, дыхание учащается — он чувствует одышку и старается быстрее уйти обратно к себе в «норку». Некоторым достаточно пары раз, чтобы закрепился рефлекс «на улице я плохо дыш»у. И пошло дальше — к дверям подойти не могу, у меня одышка. От страха становится еще хуже, сердцебиение еще выше — патологический рефлекс готов. Именно по такому механизму со временем запускается паническая атака — как быстро, зависит от особенностей психики. При этом даже если вы по натуре душа компании, но месяц отсидели в одиночестве, «выход в свет» и для вас будет стрессом, — говорит специалист.

Как психолог лечит «пневмонию»

Для начала можно попытаться найти причину своей одышки самому. Врач советует для этого вести дневник — отмечать в нем, когда именно вам становится плохо.

- Для мнительных людей, которые боятся, что они у них боль в сердце, есть простой кардиотест: попрыгать на месте или помахать руками. Если после физнагрузки боли в сердце не усиливаются, значит, это не оно, а, например, невралгия или остеохондроз. Если одышка появляется в ситуациях, связанных с общением, принятием решений, «нервной» физнагрузкой, выходом на улицу — скорее всего, она связана именно с психологией, — говорит врач.

По словам Марии Мальцевой, справиться с такими проблемами можно буквально за несколько занятий с психологом:

- Очень хорошо помогает телесно-ориентированная и когнитивно-поведенческая психотерапия. Человека учат анализировать свои ощущения или переводить телесное в более осознанное. Сначала вместе с пациентом пытаемся глубоко вдохнуть лежа, почувствовать свои мышцы. Потом дышим сидя — опять же в комфортном положении. Затем обсуждаем ощущения. Иногда приходится подключать игровые методы — например, просим сдуть бумажный шарик со стола. Это помогает переключить внимание, не зацикливаться на дыхании. Далее меняем положение, встаем, ходим, наклоняемся, вдыхая полной грудью.

Между тем, лечение одышки все же надо начинать не c психолога, даже если ее причины в голове. По словам Марии Мальцевой, для начала нужна комплексная консультация — ее можно получить при обращении за реабилитацией после COVID-19:

- У одышки может быть много причин. К примеру, ослабленные из-за болезни мышцы живота. Когда человек долго лежит, он задействует обычно верхние мышцы грудной клетки и совсем перестает дышать животом. А во время ходьбы именно дыхание животом воздействует на нижние отделы легких, заставляя их работать активнее. В этом случае может понадобиться помощь врача по лечебной физкультуре. Этим и хороши программы реабилитации, так как в них задействована мультидисциплинарная бригада специалистов.