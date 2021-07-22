Ученые решили выяснить, могут ли конкретные продукты влиять на риск заболеть COVID-19. Для этого они изучили данные британского биобанка о питании 40 тысяч человек, 17% из которых получили положительный ПЦР-тесты в период с марта по декабрь 2020 года.
— COVID-19 — это респираторная инфекция, а мы знаем, что иммунная система играет важную роль для защиты от инфекционных заболеваний. А что влияет на иммунитет? Питание! , — заявляет Мэрилин Корнелис, старший автор исследования, опубликованного в
Самые распространенные напитки, которые есть в рационе почти каждого — чай или кофе. Именно с них и начали исследователи. Оказалось, больше защищены от коронавируса кофеманы. Употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск заболеть COVID-19 примерно на 10%.
По словам Корнелис, хотя оба напитка — и чай, и кофе — содержат кофеин, первый не дает такого эффекта.
- Возможно, из-за того, что кофе содержит как минимум в два раза больше кофеина, чем чай, — сказала она. — Отсутствие эффекта у чая также может быть связано с теми соединениями, которые содержатся только в кофе.
Еще один важный факт выяснили ученые — употребление овощей также было связано с более низким риском заражения коронавирусом. Согласно исследованию, полезно употребление не менее 0,67 порции овощей в день, за исключением картофеля. Для вареных овощей — это примерно 3/4 стакана.
А вот употребление даже небольшой порции обработанного мяса (размером с колоду игральных карт) имеет противоположный эффект и связано с более высоким риском заболеть ковидом.
- На удивление, мы не обнаружили отрицательного воздействия красного мяса, но выявили негативный эффект переработанного мяса, — отмечает ученый. — Видимо, здесь важен вовсе не «мясной» фактор.
Хотя результаты исследования обнадеживают, вы не сможете на 100% обезопасить себя от заражения, питаясь правильно, делают выводы исследователи.
- Если вы находитесь в одной комнате с людьми, инфицированными вирусом, чашка кофе не защитит вас от COVID-19. Не стоит пренебрегать традиционными рекомендациями — носить маску, соблюдать дистанцию, — говорят ученые. — А еще лучше — сделать прививку от коронавируса.
Ранее похожее исследование провели ученые американского Северо-Западного университета, пишет
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