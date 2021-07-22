Ученые решили выяснить, могут ли конкретные продукты влиять на риск заболеть COVID-19. Для этого они изучили данные британского биобанка о питании 40 тысяч человек, 17% из которых получили положительный ПЦР-тесты в период с марта по декабрь 2020 года.

— COVID-19 — это респираторная инфекция, а мы знаем, что иммунная система играет важную роль для защиты от инфекционных заболеваний. А что влияет на иммунитет? Питание! , — заявляет Мэрилин Корнелис, старший автор исследования, опубликованного в Northwestern Medicine .

Самые распространенные напитки, которые есть в рационе почти каждого — чай или кофе. Именно с них и начали исследователи. Оказалось, больше защищены от коронавируса кофеманы. Употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск заболеть COVID-19 примерно на 10%.

По словам Корнелис, хотя оба напитка — и чай, и кофе — содержат кофеин, первый не дает такого эффекта.

- Возможно, из-за того, что кофе содержит как минимум в два раза больше кофеина, чем чай, — сказала она. — Отсутствие эффекта у чая также может быть связано с теми соединениями, которые содержатся только в кофе.