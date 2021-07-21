Риск ночных спазмов также увеличивается у пожилых.

- С возрастом растяжимость и упругость мышц снижается, а прием многочисленных лекарств, вымывающих из организма кальций и снижающих усвояемость витамина D, приводит к ухудшению здоровья мышц и костей. Дети, наоборот, реже сталкиваются со спазмами — в основном их причиной становится высокая температура, — объясняет доктор.

Если сводит иногда — не страшно

Конечно, пол и возраст не всегда объясняют, почему иногда может сводить ноги. Светлана Мартынова назвала еще 6 возможных причин периодических судорог:

сильные физические нагрузки;

долгая ходьба;

беременность;

недостаток жидкости в организме;

физиологическое отклонение, например, плоскостопие;

особенности питания, в том числе вегетарианство.

Однако повторяющиеся приступы спазмов должны насторожить — они могут сигнализировать о других проблемах со здоровьем.

- Судороги могут быть, например, симптомом сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ревматизма, системной красной волчанки. При повторяющихся приступах судорог ног необходимо обратиться к терапевту, он назначит необходимые анализы, а также выпишет направления к неврологу и эндокринологу.