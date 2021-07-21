«Женская» проблема
Как рассказала «Доктору Питеру» терапевт-кардиолог-гериатр Светлана Мартынова, спазмы ног чаще случаются по ночам — во время сна тело полностью расслаблено и кровоток снижается по сравнению с дневным уровнем. Причем такие ночные проблемы мужчин беспокоят реже, чем женщин.
Светлана Мартынова
кардиология, терапия
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА России
- Это можно объяснить тем, что женская обувь увеличивает нагрузку на голень из-за высокого каблука. Также необходимый отток крови усложняется из-за таких заболеваний как варикозное расширение вен, тромбофлебит, флебит, тоже более распространенных среди женщин, — поясняет Светлана Мартынова.
Судорога — внезапное, часто болезненное, сокращение мышц, которое бывает в разных частях тела. Чаще всего встречаются судороги икроножных и бедренных мышц, а также мышц стоп. Судороги ног могут быть локальными — спазм конкретного участка, или генерализированными, то есть полностью захватывающими ногу от паха до пальцев.
Риск ночных спазмов также увеличивается у пожилых.
- С возрастом растяжимость и упругость мышц снижается, а прием многочисленных лекарств, вымывающих из организма кальций и снижающих усвояемость витамина D, приводит к ухудшению здоровья мышц и костей. Дети, наоборот, реже сталкиваются со спазмами — в основном их причиной становится высокая температура, — объясняет доктор.
Если сводит иногда — не страшно
Конечно, пол и возраст не всегда объясняют, почему иногда может сводить ноги. Светлана Мартынова назвала еще 6 возможных причин периодических судорог:
сильные физические нагрузки;
долгая ходьба;
беременность;
недостаток жидкости в организме;
физиологическое отклонение, например, плоскостопие;
особенности питания, в том числе вегетарианство.
Однако повторяющиеся приступы спазмов должны насторожить — они могут сигнализировать о других проблемах со здоровьем.
- Судороги могут быть, например, симптомом сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ревматизма, системной красной волчанки. При повторяющихся приступах судорог ног необходимо обратиться к терапевту, он назначит необходимые анализы, а также выпишет направления к неврологу и эндокринологу.
Пейте чай и спите спокойно
Профилактику ночных судорог можно начать с несложных правил — например, стараться носить удобную обувь, регулярно массировать ноги ног или делать контрастные ванночки. Также важно, по словам доктора, следить за питанием.
- С ним связано поступление необходимых витаминов и микроэлементов. Зачастую с судорогами сталкиваются сторонники вегетарианства, так как их организм недополучает всех необходимых веществ. А любители зеленого чая, напротив, реже страдают от спазма мышц. Чай богат магнием, полезным для профилактики судорог, — объясняет наш эксперт.
Первая помощь
Если все-таки ночью сильно свело ногу, Светлана Мартынова советует максимально вытянуть ее и удерживать в таком положении до остановки спазма. Также можно слегка помассировать сведенный участок, смазать его согревающей мазью.
При рецидивах судорог надо обязательно обратиться к врачу, напомнила Светлана Мартынова.
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