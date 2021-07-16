Большим сюрпризом для исследователей стало то, что люди, которые больше всего боялись заразиться COVID-19, выносили более суровые моральные суждения, чем те, кто беспокоился о здоровье меньше.

- Влияние страха за свое здоровье на оценку поведения других происходит вне сознательного. Если мы чувствуем, что нашему благополучию угрожает коронавирус, мы также, вероятно, почувствуем и большую угрозу из-за проступков других людей — это эмоциональная связь, — говорит профессор Симона Шналл, один из авторов исследования.

Ученые отмечают, что суждение о правильном или неправильном может быть окрашено факторами, которые объективно не связаны с осознанными соображениями. На нашу строгость оценок к людям могут влиять как эмоции и интуиция, так и опасения по поводу здоровья и безопасности.

- Наше исследование подтверждает, что в период пандемии люди в целом могут давать более жесткие оценки другим и осуждать окружающих чаще, чем раньше. Другими словами — если действия и намерения людей неоднозначны, то истолковываться они скорее будут в худшую сторону, что может привести к недопониманию или межличностным конфликтам, — резюмируют психологи. — Действительно, в СМИ нередко появлялись сообщения о недоверии к государственным чиновникам и организациям здравоохранения.