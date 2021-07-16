Психологи Кембриджского университета выяснили, что наши представления о том, что правильно, а что нет, тесно связаны с переживаниями о собственных здоровье и безопасности. Поэтому в условиях пандемии наши суждения о проступках тех или иных людей могут быть не совсем рациональны, говорится в публикации журнала
Исследователи провели анкетирование участников эксперимента — всего около 1000 человек. Сначала их попросили ответить на вопрос — боятся ли они заразиться коронавирусом, а затем — оценить различные ситуации, которые могут происходить с людьми, по шкале от «предельно правильно» до «крайне неправильно». Реакции участников «измерялись» по главным моральным принципам — справедливость, солидарность и лояльность, терпимость, гуманность. Например, был такой вопрос: «Оцените ситуацию — ваш друг бросает семейный бизнес, чтобы пойти работать на своего главного конкурента».
Большим сюрпризом для исследователей стало то, что люди, которые больше всего боялись заразиться COVID-19, выносили более суровые моральные суждения, чем те, кто беспокоился о здоровье меньше.
- Влияние страха за свое здоровье на оценку поведения других происходит вне сознательного. Если мы чувствуем, что нашему благополучию угрожает коронавирус, мы также, вероятно, почувствуем и большую угрозу из-за проступков других людей — это эмоциональная связь, — говорит профессор Симона Шналл, один из авторов исследования.
Ученые отмечают, что суждение о правильном или неправильном может быть окрашено факторами, которые объективно не связаны с осознанными соображениями. На нашу строгость оценок к людям могут влиять как эмоции и интуиция, так и опасения по поводу здоровья и безопасности.
- Наше исследование подтверждает, что в период пандемии люди в целом могут давать более жесткие оценки другим и осуждать окружающих чаще, чем раньше. Другими словами — если действия и намерения людей неоднозначны, то истолковываться они скорее будут в худшую сторону, что может привести к недопониманию или межличностным конфликтам, — резюмируют психологи. — Действительно, в СМИ нередко появлялись сообщения о недоверии к государственным чиновникам и организациям здравоохранения.
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