Кто бы мог подумать, что даже обычная кукла может быть опасна для ребенка. Родители двухлетней малышки и не помышляли, что безобидная игрушка может отправить их дочку в больницу, но так и случилось.

Мама заметила, что у девочки вдруг начал опухать палец на руке. Укус? нет. Ранка или царапина? Тоже нет. Палец распухал все сильнее, покраснел, малышка беспокоилась и хныкала. К счастью, родители не стали тянуть, и повезли ребенка в больницу. Там-то и выяснилось, что у девочки — синдром волосяного жгута, редкий диагноз, сообщает Russian medical server.

Еще немного — и девочка могла бы остаться вовсе без пальца. А все из-за куклы — ее волосы малышка намотала на палец, родители этого сразу не заметили, а волосы все сильнее передавливали кожу, сосуды…

В больнице ребенка прооперировали, после назначили антибактериальную терапию, физиолечение. Все прошло хорошо — рана заживала очень быстро, и уже спустя несколько дней ее отпустили домой, к родителям и игрушкам.