Кто бы мог подумать, что даже обычная кукла может быть опасна для ребенка. Родители двухлетней малышки и не помышляли, что безобидная игрушка может отправить их дочку в больницу, но так и случилось.
Мама заметила, что у девочки вдруг начал опухать палец на руке. Укус? нет. Ранка или царапина? Тоже нет. Палец распухал все сильнее, покраснел, малышка беспокоилась и хныкала. К счастью, родители не стали тянуть, и повезли ребенка в больницу. Там-то и выяснилось, что у девочки — синдром волосяного жгута, редкий диагноз,
Еще немного — и девочка могла бы остаться вовсе без пальца. А все из-за куклы — ее волосы малышка намотала на палец, родители этого сразу не заметили, а волосы все сильнее передавливали кожу, сосуды…
В больнице ребенка прооперировали, после назначили антибактериальную терапию, физиолечение. Все прошло хорошо — рана заживала очень быстро, и уже спустя несколько дней ее отпустили домой, к родителям и игрушкам.
Врачи говорят, что подобные травмы чаще всего встречаются у младенцев и маленьких детей.
«Синдром волосяного жгута (он же турникетный синдром или синдром длительного сдавления) — патология, при которой происходит обвитие части тела/органа волосом или другим схожим материалом (нить, леска и т.д.). Это приводит к нарушению кровоснабжения и некрозу (отмиранию), вплоть до самоампутации», — рассказывал
В зоне риска — дети до года, особенно — младенцы младше 4 месяцев. Это объясняется тем, что 90% матерей после родов страдают от чрезмерного выпадения волос, которые буквально везде — и на ребенке тоже.
На начальных этапах обвитая часть тела краснеет и немного опухает — чем раньше родители заметят проблему, тем лучше. Если после обвития прошло совсем немного времени, то волос можно снять дома. Но если палец или мочка уха уже сильно распухли, образовался «вал», ребенок плачет от боли, то необходимо срочно обратиться к врачу.
«Со временем отек полностью скрывает удавку из волоса, что резко осложняет ситуацию. В запущенных случаях можно наблюдать некротические (гнилостные) изменения».
Чтобы избежать подобных травм, регулярно осматривайте ребенка, а при непонятной красноте и припухлости не откладывайте визит к специалисту.
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