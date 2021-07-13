По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, сильное ультрафиолетовое излучение, которое этим летом отмечено на европейской части страны, по-прежнему остается высоким и может представлять опасность для здоровья. Как объяснил синоптик, это связано с преобладанием в июне-июле антициклональной погоды: воздух остается чистым, в нем мало молекул водяного пара и пыли, поэтому солнечная энергия не отражается и не поглощается этими частицами в атмосфере, а практически полностью доходит до земли, не рассеиваясь.
- Сейчас ультрафиолет в Москве уже не 6, а он был таким и это вообще невероятная величина. К счастью, мы прогнозируем, что начиная с послезавтра погода будет облачной с прояснениями, количество ультрафиолета уменьшится — он будет 3-4, а не 5-5,5, но и это очень много для Москвы. У нас же не тропики. Нельзя при таком ультрафиолете находиться долго под прямыми лучами солнца — до и после полудня надо избегать попадания прямого солнца на кожу, — сообщил сегодня, 13 июля, на пресс-конференции Роман Вильфанд.
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подтвердил, что солнце остается опасным, в том числе и для тех, кто уже успел загореть.
- Многие думают, что загорев один раз, они уже защищены от воздействия ультрафиолета, поэтому не используют солнцезащитные средства. Но надо понимать, что у загоревшего человека все равно есть опасность и солнечных ожогов, и риск развития отдаленных осложнений тоже очень высок. Поэтому несмотря на то, что ты уже когда-то загорел, необходимо все равно использовать специальные средства с достаточно высокими защитными факторами, — напомнил специалист.
По словам Романа Вильфанда, в июне Петербург поставил температурный рекорд за последние 140 лет — плюс 35,4 градуса. При этом температура в Северной столице была даже выше, чем в Москве — в период, близкий к летнему солнцестоянию, продолжительность светового дня в северных регионах больше. Но в ближайшие дни жара на берегах Невы начнет спадать. Сейчас в городе все еще сохраняется 5-й класс пожароопасности, но уже послезавтра он начнет постепенно снижаться — до 3-го к началу следующей недели.
- Это касается не только Петербурга, но и других регионов СЗФО — и Вологодской, и Псковской областей, и Коми. Связано это с приходом более свежих воздушных масс. В СЗФО температура воздуха будет понижаться более заметно, чем в центре — не очень резко, но более заметно. И там будут более интенсивные дожди — в Москве они начнутся послезавтра, небольшие, но все же освежающие, — пояснил синоптик.
Комментарии1