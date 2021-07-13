По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, сильное ультрафиолетовое излучение, которое этим летом отмечено на европейской части страны, по-прежнему остается высоким и может представлять опасность для здоровья. Как объяснил синоптик, это связано с преобладанием в июне-июле антициклональной погоды: воздух остается чистым, в нем мало молекул водяного пара и пыли, поэтому солнечная энергия не отражается и не поглощается этими частицами в атмосфере, а практически полностью доходит до земли, не рассеиваясь.

- Сейчас ультрафиолет в Москве уже не 6, а он был таким и это вообще невероятная величина. К счастью, мы прогнозируем, что начиная с послезавтра погода будет облачной с прояснениями, количество ультрафиолета уменьшится — он будет 3-4, а не 5-5,5, но и это очень много для Москвы. У нас же не тропики. Нельзя при таком ультрафиолете находиться долго под прямыми лучами солнца — до и после полудня надо избегать попадания прямого солнца на кожу, — сообщил сегодня, 13 июля, на пресс-конференции Роман Вильфанд.