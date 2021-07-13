Согревать в мороз работники текстильной промышленности научились давно. А вот разработать ткань, которая способна охладить в зной, долгое время не удавалось. Все упиралось в толщину полотна: исследователи создавали довольно плотный текстиль с охлаждающим эффектом. Более тонкие варианты были недостаточно прочными. Наконец появился опытный образец, который помогает бороться с жарой, довольно легкий и не рвется.
Открытие сделали ученые из Китая. Инженер Ма Яогуанг из Чжэцзянского университета и Тао Гуанмин из Хуачжунского университета науки и технологий создали ткань, которая поглощает тепло тела и выводит его наружу. Она довольно тонкая, всего 550 микрон, это примерно полмиллиметра в толщину. Состоит полотно из полимолочной кислоты и синтетических волокон с наночастицами диоксида титана.
«Она отражает ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный свет, что дает дополнительное охлаждение, — рассказывает в журнале
Ученые даже провели эксперимент. Сшили жилет из двух разных тканей — белого натурального хлопка и инновационного текстиля. Жилет надели на «подопытного» и отправили час сидеть на шезлонге под прямыми лучами солнца. По истечению контрольного времени исследователи измерили температуру кожи. Сторона с нано-тканью оказалась на 5 градусов холоднее, чем сторона с хлопком. Заметен контраст был и на снимках инфракрасной камерой.
Планируется исследовать это полотно в движении, так как технология пассивного радиационного охлаждения, по которой ее изготавливали, раньше использовалась только для неподвижных объектов. Также предстоит выяснить, можно ли шить из этой ткани свободную одежду, потому что сейчас технология рассчитана на плотное прилегание.
Ученые, тем временем, ищут фабрику, которая бы взялась создавать одежду из нано-текстиля. По подсчетам исследователей, она добавит всего 10 процентов к стоимости привычных моделей.
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