Согревать в мороз работники текстильной промышленности научились давно. А вот разработать ткань, которая способна охладить в зной, долгое время не удавалось. Все упиралось в толщину полотна: исследователи создавали довольно плотный текстиль с охлаждающим эффектом. Более тонкие варианты были недостаточно прочными. Наконец появился опытный образец, который помогает бороться с жарой, довольно легкий и не рвется.

Открытие сделали ученые из Китая. Инженер Ма Яогуанг из Чжэцзянского университета и Тао Гуанмин из Хуачжунского университета науки и технологий создали ткань, которая поглощает тепло тела и выводит его наружу. Она довольно тонкая, всего 550 микрон, это примерно полмиллиметра в толщину. Состоит полотно из полимолочной кислоты и синтетических волокон с наночастицами диоксида титана.