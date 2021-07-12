Студентка из России изобрела тест-систему, которая предсказывает лейкоз
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Изменения в гене Ten-Eleven-Translocation2 могут заранее предсказать риск развития миелоидного и лимфоидного лейкозов у пациентов. Определить возможные трансформации, врачи смогут благодаря особой тест-системе, которую разработала студентка Уральского медицинского университета Анна Зубарева. Девушка нашла способ оценить мутационный статус гена. Эта информация не только сможет определить вероятность развития болезни, но и дать ответ, какая именно терапия окажется наиболее подходящей для конкретного пациента с онкологическим заболеванием крови.

«Тест-система показывает, какая поломка произошла в гене, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. — Полученные данные дадут шанс онкологам исправить генетическую ошибку с помощью таргетной терапии».

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Для определения поломки исследуют образцы периферической крови и костного мозга больного. Результаты позволят скорректировать лечение и атаковать патологические клетки прицельно, чтобы достичь лучшего результата.

Вообще, похожие тест-системы уже существуют в мире, однако в России нет тестов, которые бы давали четкий ответ, какие мутации в гене Ten-Eleven-Translocation2 произошли. Поэтому разработка Анны Зубаревой может оказаться прорывом в онкогематологии.

Фото №1 - Студентка из России изобрела тест-систему, которая предсказывает лейкоз
Анна Зубарева
Фото
minzdrav.gov.ru

«Наша тест-система будет стоить в два раза дешевле аналогов, при этом сможет работать локально, определяя конкретный дефектный участок гена», — объяснила преимущество Анна Зубарева.

Девушка уже получила грант в полмиллиона рублей от Фонда содействия инновациям, чтобы создать прототип тест-системы. Часть суммы пойдет на доработку технологии. На нынешнем этапе при помощи группы пациентов Анна проверяет алгоритм выявления мутации. Делает это студентка с помощью компьютерного моделирования. Пока результаты позитивные, чувствительность теста к мутациям составляет около 96 процентов, точность — 92 процента.

Системой уже заинтересовались в отделении гематологии Свердловской областной больницы №1, где лечат пациентов с лейкозом, в перспективе разработку смогут применять во всех онкодиспансерах России. Так как при помощи теста можно повысить адресность помощи пациентам с лейкозом.

Алена Безменова