Студентка из России изобрела тест-систему, которая предсказывает лейкоз

Изменения в гене Ten-Eleven-Translocation2 могут заранее предсказать риск развития миелоидного и лимфоидного лейкозов у пациентов. Определить возможные трансформации, врачи смогут благодаря особой тест-системе, которую разработала студентка Уральского медицинского университета Анна Зубарева. Девушка нашла способ оценить мутационный статус гена. Эта информация не только сможет определить вероятность развития болезни, но и дать ответ, какая именно терапия окажется наиболее подходящей для конкретного пациента с онкологическим заболеванием крови.

«Тест-система показывает, какая поломка произошла в гене, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. — Полученные данные дадут шанс онкологам исправить генетическую ошибку с помощью таргетной терапии».