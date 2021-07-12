Супербактерии — устойчивые к антибиотикам микроорганизмы — способны вызывать инфекционные болезни, которые практически не поддаются лечению известными лекарствами. Всемирная организация здравоохранения включила устойчивость к противомикробным препаратам в список десяти глобальных угроз общественному здоровью. Обычно супербактерии связывают с внутрибольничными инфекциями. Однако, как показало новое исследование португальских ученых, может быть и менее очевидный источник — сырой собачий корм. Еще одно исследование выявило риск передачи устойчивости к антибиотикам между домашними собаками и их владельцами. Обе работы должны быть представлены на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционных заболеваниям (ECCMID), который проходит в эти дни в Вене, пишет The Guardian.

Так, исследователи из Университета Порту изучили 55 образцов собачьего корма разных видов, в том числе 14 сырых замороженных. В нем ученые искали энтеркокки — бактерии, обитающие в кишечнике животных и человека. По словам специалистов, там они вполне безопасны для здоровья, но начинают представлять угрозу, когда попадают в другие органы и проявляют устойчивость к антибиотикам. Ученые обнаружили, что все исследованные образцы сырого корма для собак содержали устойчивые к антибиотикам энтерококки. Генетическое секвенирование показало, что некоторые из обнаруженных бактерий были идентичными тем, что были выявлены у пациентов больниц в Великобритании, Германии и Нидерландах.

«Тесный контакт людей с собаками и коммерциализация исследуемых брендов в разных странах представляет собой международный риск для здоровья населения», — цитирует издание исследователя Ану Фрейтас.

По ее словам, европейские власти должны повышать осведомленность хозяев домашних животных о потенциальных рисках сырых диет для животных, также необходимо пересмотреть производство кормов для собак, включая выбор ингредиентов и соблюдение правил гигиены. Специалист добавила, что владельцы собак должны мыть руки после соприкосновения с собачьим кормом и уборки фекалий животных.