Как бы банально не звучало, но диагноз ВИЧ сейчас, действительно, не приговор. Люди с ВИЧ создают семьи, рожают детей, работают, путешествуют и живут долго. И это не просто слова, а итоги масштабного исследования американских ученых. В наблюдении участвовали 82766 человек с ВИЧ. У них был установлен диагноз, и они получали лечение с 1999 по 2017 год. Также исследователи изучали данные о смерти людей без ВИЧ, схожих по возрасту, полу, расе и месту проживания.

«Мы сравнивали различия в смертности между людьми, получающими лечение от ВИЧ, и населением в целом, — уточнил в медицинском журнале Annals of Internal medicine один из авторов проекта доктор философии Джесси Эдвардс из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. — Мы хотели понять, чего мы достигли в уходе и лечении взрослых с ВИЧ».