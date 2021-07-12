Как бы банально не звучало, но диагноз ВИЧ сейчас, действительно, не приговор. Люди с ВИЧ создают семьи, рожают детей, работают, путешествуют и живут долго. И это не просто слова, а итоги масштабного исследования американских ученых. В наблюдении участвовали 82766 человек с ВИЧ. У них был установлен диагноз, и они получали лечение с 1999 по 2017 год. Также исследователи изучали данные о смерти людей без ВИЧ, схожих по возрасту, полу, расе и месту проживания.
«Мы сравнивали различия в смертности между людьми, получающими лечение от ВИЧ, и населением в целом, — уточнил в медицинском журнале
В выборку попал период в пять лет, где изучали смертность от всех причин. Как оказалось, ВИЧ перестал быть приговором, так как количество умерших от вируса иммунодефицита человека снижается. Оно уже сравнялось со средними значениями в группе условно здоровых людей. Если в период с 1999 по 2004 год разница между смертностью среди больных ВИЧ и обычными гражданами того же возраста, пола и расы составляла 11,1 процент, то с 2011 по 2017 год она упала до 2,7 процентов.
Более того, как считают исследователи, и эта цифра не окончательная.
«Сопоставление доступных вариантов могли не учитывать различия в смертности, вызванные социально-демографическими факторами, а не последствиями ВИЧ-инфекции», — говорят исследователи.
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