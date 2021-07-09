Саратовские чиновники мало кого оставили равнодушными своим высказыванием о занятиях сексом после вакцинации. О том, что людям, сделавшим прививку от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки и в том числе — секс, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
Позже медицинские власти региона уточнили формулировки, отметив, что секс — можно, но осторожно, и главное — не переусердствовать.
Позиция саратовчан несколько удивила коллег в медицинских кругах. Включать секс в список запретов после вакцинации — наравне с алкоголем, пока еще никому в голову не приходило.
Сергей Токарев
Здравоохранение
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа
- Гармоничная интимная жизнь — важная составляющая ЗОЖ. Поэтому, если позволяет самочувствие, прививка не дает медотвода от секса — он будет только полезен, а положительный эмоциональный фон позитивно повлияет на иммунный ответ, — рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.
После заявлений чиновников в сети появились шутки о сексе после прививки. Острословы уже назвали запрет «официальной отмазкой» для тех, кто не хочет интима.
- Займемся сексом?
- Мне замминистра запретил после прививки. Это очень энергозатратно.
Валентина Снеговая
психолог-сексолог
- Хороший секс действительно дает физическую нагрузку, хоть и сложно её назвать тяжелой для здорового человека, — признает петербургский психолог-сексолог Валентина Снеговая. — Но человеку и правда может быть не до интима после вакцинации — если появилась слабость, поднялась температура. Организм борется после вакцинации, у него стресс.
Кому точно нельзя отказываться от секса после прививки — так это людям с сильным типом половой конституции.
- Им ничто не помешает наслаждаться половой жизнью, но это редкое исключение, ведь они плохо себя чувствуют при воздержании, но таких — менее 10%, — говорит сексолог.
Эксперт рекомендует воздержаться от секса, если вам по каким-то причинам после прививки не хочется никакого интима.
- Если плохо себя чувствуете, скажите партнёру прямо и не стройте из себя мачо, не бойтесь обидеть его отказом. Здоровье важнее.
А для того, чтобы между партнёрами было полное взаимопонимание, рекомендую прививаться вместе, — отмечает Валентина Снеговая.
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