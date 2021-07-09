Саратовские чиновники мало кого оставили равнодушными своим высказыванием о занятиях сексом после вакцинации. О том, что людям, сделавшим прививку от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки и в том числе — секс, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Позже медицинские власти региона уточнили формулировки, отметив, что секс — можно, но осторожно, и главное — не переусердствовать.

Позиция саратовчан несколько удивила коллег в медицинских кругах. Включать секс в список запретов после вакцинации — наравне с алкоголем, пока еще никому в голову не приходило.