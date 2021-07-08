60-летний житель Тюмени 4 года страдал от затяжного фронтита (воспалительного поражения лобной пазухи носа) — болезнь превратила его жизнь в сплошные мучения. Он пытался бороться с недугом, но состояние только ухудшалось, появился риск развития энцефалита (воспаления головного мозга — Прим. ред.). Когда мужчина обратился в поликлинику, то лор-врач после обследования сразу же назначила срочное хирургическое лечение.

За операционным столом работала бригада, состоящая из лор-врачей и нейрохирургов. Врачи провели ювелирную операцию, которая длилась 3 часа — мужчину спасали в два этапа. Сначала отоларинголог Алексей Володеев через нос, эндоскопически, выполнил реконструкцию новых ходов, обеспечив полноценное дыхание пациенту.