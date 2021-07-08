60-летний житель Тюмени 4 года страдал от затяжного фронтита (воспалительного поражения лобной пазухи носа) — болезнь превратила его жизнь в сплошные мучения. Он пытался бороться с недугом, но состояние только ухудшалось, появился риск развития энцефалита (воспаления головного мозга — Прим. ред.). Когда мужчина обратился в поликлинику, то лор-врач после обследования сразу же назначила срочное хирургическое лечение.
За операционным столом работала бригада, состоящая из лор-врачей и нейрохирургов. Врачи провели ювелирную операцию, которая длилась 3 часа — мужчину спасали в два этапа. Сначала отоларинголог Алексей Володеев через нос, эндоскопически, выполнил реконструкцию новых ходов, обеспечив полноценное дыхание пациенту.
Вторым этапом нейрохирург Юрий Геркул, используя уже открытый доступ, провел санацию и удаление гнойно-измененных тканей вплоть до основания черепа. После медики провели контурную пластику: установили пациенту имплантаты из собственной надкостницы, а для восстановления геометрии лица — динамическую титановую пластину.
«У пациента была полностью разрушена глазная орбита, ему грозил энцефалит и потеря зрения. Нам с коллегами удалось выполнить весь запланированный объем хирургической помощи: полностью восстановить дыхание пациенту, убрать все воспаления, которые затрагивали даже доли мозга и выполнить контурную пластику лица», —
После операции мужчина вновь может нормально дышать, видеть и не испытывает постоянной боли. Он полностью избавился от всех внешних проявлений болезни, сейчас пациент восстанавливается и готовится к выписке из стационара.
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