В Петербурге врачи удалили опухоль, разрушившую кости черепа пациента, и "вернули" ему лицо

Петербургские и тюменские врачи провели показательную операцию - они спасли пациенту лицо, удалив крупную опухоль из основания черепа. Новообразование находилось в области глаза и разрушало лицевые кости. Для реконструкции лица медики использовали мягкие ткани пациента. Вся операция транслировалась онлайн, за действиями хирургов наблюдали коллеги из других городов.

18 января врачи из Тюмени и Петербурга "вернули" лицо пациенту, удалив сложную опухоль из основания черепа. Операцию выполнили петербургский нейрохирург профессор Дмитрий Гуляев совместно с тюменскими нейрохирургами и челюстно-лицевым хирургом Ксенией Вороновой из института имени Алмазова.

Опухоль, которую нужно было удалить, находилась около глаза и разрушила лицевые кости, само новообразование прорастало к основанию черепа. Такая локализация опухоли крайне редка и основная проблема в том, что после ее удаления сложно выполнить полноценную реконструкцию лицевого скелета. Для реконструкции врачи использовали мягкие ткани пациента. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.

Операция транслировалась хирургам из разных городов России - Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Ханты-Мансийска. Врачи могли в течение всей операции наблюдать за действиями коллег.

Профессор Дмитрий Гуляев отметил, что операция редкая и достаточно сложная в плане обучения.

«Главное, что мы наглядно демонстрируем в ходе трансляции - это набор технологий, начиная от формирования доступа и до забора импланта для реконструкции, которые коллеги могут взять на вооружение и использовать при более простых патологиях», - подчеркнул он.

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