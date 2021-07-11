- Гляссе — самый вредный вид кофе для зубов, — говорит Екатерина Довгаль, стоматолог-гигиенист Центра эстетической стоматологии, косметологии и костной регенерации PerfectSmile, — Из-за резкого перепада температуры на эмали зубов образуются трещины и мы получаем так называемый «эффект разбитого зеркала». В дальнейшем это приводит к сколам и чувствительности зубов. Восстановить эмаль можно, но придется потратить на это время и деньги.

Врач советует, если вы обожаете кофе-гляссе или просто пьете ледяную воду, и не готовы от них отказаться, то придется заняться профилактикой.

- Если без гляссе вы не можете представить свой день, тогда вооружайтесь всеми подручными средствами: пастами и гелями на основе кальция, фосфора, гидроксиапатита, которые обычно назначает врач, стоматолог-гигиенист, — говорит Екатерина Довгаль.