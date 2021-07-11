Солнце печет, в офисе душно, в квартире нечем дышать, на улице воздух — ножом режь. Этим летом погода щедра на аномальную жару. И если до +30 жить еще как-то можно, то когда столбики термометров ползут еще выше, выдержать это непросто.
В магазинах из холодильников тут же раскупают воду, мороженое, а в кофейнях чаще всего заказывают гляссе — черный кофе в сочетании с порцией мороженого. Но с этим напитком стоит быть осторожнее.
Екатерина Довгаль
Стоматолог-гигиенист
- Гляссе — самый вредный вид кофе для зубов, — говорит Екатерина Довгаль, стоматолог-гигиенист Центра эстетической стоматологии, косметологии и костной регенерации PerfectSmile, — Из-за резкого перепада температуры на эмали зубов образуются трещины и мы получаем так называемый «эффект разбитого зеркала». В дальнейшем это приводит к сколам и чувствительности зубов. Восстановить эмаль можно, но придется потратить на это время и деньги.
Врач советует, если вы обожаете кофе-гляссе или просто пьете ледяную воду, и не готовы от них отказаться, то придется заняться профилактикой.
- Если без гляссе вы не можете представить свой день, тогда вооружайтесь всеми подручными средствами: пастами и гелями на основе кальция, фосфора, гидроксиапатита, которые обычно назначает врач, стоматолог-гигиенист, — говорит Екатерина Довгаль.
Ледяная вода, газировка и другие очень холодные напитки в жару тоже не полезны. И не только с точки зрения стоматолога.
- Они заставляют желудок блокировать выработку ферментов и желудочного сока, что в свою очередь приводит к тому, что нарушается переваривание белка, — разъясняет
Ранее врач-терапевт разъяснила, что в жаркую погоду нужно обязательно восполнять потерю жидкости в организме. И ни в коем случае не применять «народный» способ, как потеть меньше.
- Если пить меньше, чтобы меньше потеть, вы получите обезвоживание, — предупреждает врач. — Запасы влаги все равно будут испаряться через кожу, этот процесс не остановить, но если в организме жидкость никак не восполнить, человеку станет плохо.
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