Иммунолог также обратил внимание на важную деталь: у вакцинированных период, в течение которого они могут распространять вирус (многие болеют бессимптомно, даже не догадываясь, что опасны для окружающих), значительно сокращается.

«Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно он продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня», — сказал он.

Россияне разделились на два лагеря: тех, кто уже привился или вот-вот собирается и тех, кто категорически против. «Доктор Питер» решил выяснить, как к вакцинации относятся те, кому еще нет 30, почему они хотят привиться или же, наоборот, всеми силами этого избегают.

Третья волна идет по России, вслед за ней разгоняется и массовая вакцинация. Но привить всех поголовно — нельзя. Что стоит знать тем, кому прививка противопоказана, «Доктору Питеру» рассказал известный врач-терапевт Игорь Соколов.