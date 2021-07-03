Главным отличием течения коронавирусной инфекции у привитых и у тех, кто отказался от вакцинации, будет тяжесть заболевания. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, привитые пациенты с очень большой вероятностью избегают опасных последствий.
«Если уж человек заболевает после вакцинации, то в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает легко. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%», — сказал врач в интервью радио
Иммунолог также обратил внимание на важную деталь: у вакцинированных период, в течение которого они могут распространять вирус (многие болеют бессимптомно, даже не догадываясь, что опасны для окружающих), значительно сокращается.
«Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно он продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня», — сказал он.
Россияне разделились на два лагеря: тех, кто уже привился или вот-вот собирается и тех, кто категорически против. «Доктор Питер» решил выяснить, как к вакцинации относятся те, кому еще нет 30, почему они хотят привиться или же, наоборот, всеми силами этого избегают.
Третья волна идет по России, вслед за ней разгоняется и массовая вакцинация. Но привить всех поголовно — нельзя. Что стоит знать тем, кому прививка противопоказана, «Доктору Питеру» рассказал известный врач-терапевт Игорь Соколов.
Комментарии0