Разговоры о том, что новая коронавирусная инфекция не способна выживать в ультрафиолетовом свете, ходили давно. В качестве прямого доказательства использовали спад первой волны, который произошел с приходом лета. Списывали на то, что солнце смогло победить коварный вирус.

Ученые под руководством профессора Георга Вондрака из Университета Аризоны (США) проверили эту теорию. Чтобы сымитировать лучи солнца, создали уникальный ультрафиолетовый излучатель похожего спектра. Освещали не только SARS-CoV-2, но и патоген HCoV-NL63, который вызывает различные инфекции верхних дыхательных путей. Каково же было удивление, когда спустя всего пять минут 98 процентов частиц, способных заражать, утратили свою силу. А спустя еще 20 минут и вовсе погибли.