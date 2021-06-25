Большинство врачей в России сталкивались с ситуацией, когда пациенты обращались к ним с уже запущенным заболеванием или сознательно отказывались от услуг традиционной медицины, несмотря на наличие показаний. Об этом говорит опрос, проведенный среди 1278 врачей российских больниц и поликлиник цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой для врачей «Врачи РФ».

65 процентов врачей заявили, что периодически принимали пациентов, обратившихся за помощью к медикам после неудачного самолечения, а треть врачей признались, что им очень часто приходилось буквально спасать людей, которые долго тянули с визитом к доктору в надежде, что болезнь «сама рассосется».

Две трети опрошенных врачей подтвердили, что нередко их пациенты отказываются от госпитализации, не хотят принимать лекарства и категорически против операции, даже если она жизненно необходима.

По мнению большинства медиков, пациенты затягивают походы ко врачу и обследования по двум причинам. Подавляющая часть заболевших — больше 80 процентов — просто боится, 68 процентов убеждены, что все само пройдет и медицинская помощь не понадобится.