Большинство врачей в России сталкивались с ситуацией, когда пациенты обращались к ним с уже запущенным заболеванием или сознательно отказывались от услуг традиционной медицины, несмотря на наличие показаний. Об этом говорит опрос, проведенный среди 1278 врачей российских больниц и поликлиник цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой для врачей «Врачи РФ».
65 процентов врачей заявили, что периодически принимали пациентов, обратившихся за помощью к медикам после неудачного самолечения, а треть врачей признались, что им очень часто приходилось буквально спасать людей, которые долго тянули с визитом к доктору в надежде, что болезнь «сама рассосется».
Две трети опрошенных врачей подтвердили, что нередко их пациенты отказываются от госпитализации, не хотят принимать лекарства и категорически против операции, даже если она жизненно необходима.
По мнению большинства медиков, пациенты затягивают походы ко врачу и обследования по двум причинам. Подавляющая часть заболевших — больше 80 процентов — просто боится, 68 процентов убеждены, что все само пройдет и медицинская помощь не понадобится.
Большинство врачей полагает, что пациенты избегают медиков, так как боятся, что у них в результате обследования найдут опасное заболевание. А почти половина сходится во мнении, что заболевшие не идут к врачам, думая, что до них никому нет дела, а кроме того — опасаются формального к себе отношения. Также медики полагают, что пациенты страшатся возможной боли во время процедур, а также боятся получить неправильный диагноз или, что лечение окажется слишком дорогим или неэффективным.
Примечательно, что на вопрос, «сталкивались ли вы за время своей практики хотя бы раз с ситуацией, когда пациент не хотел проходить медицинскую процедуру из-за страха перед ней, в то время как на самом деле эта процедура безопасна и безболезненна», положительно ответили 90 процентов опрошенных врачей.
Также почти все врачи признали, что во время медицинских процедур пациенту обязательно надо объяснять, какая манипуляция проводится, и согласились, что медикам нередко приходится выполнять функции психолога.
Комментарии8