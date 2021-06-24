Сложную ювелирную операцию провели петербургские врачи из Детской городской больницы №1: они прооперировали подростка, стопу которого едва не отделил от голени винт моторной лодки.
Подростку срезало верх стопы до кости: пострадали кожные покровы, сухожилия разгибателей трех пальцев, были обнажены кости стопы с оскольчатым переломом головок 2 и 3 плюсневой кости, сосуды, питающие ткани. Травматолог Сергей Голян и травматолог-комбустиолог Павел Гнипов оперировали пострадавшего 4 часа.
Сначала врачи тщательно осмотрели рану и восстановили сухожилия аутотрансплантатом широкой фасции бедра. После выполнили репозицию костных отломков с металлофиксацией, закрыв обширную рану микрохирургическим лоскутом, который взяли с задней поверхности левой голени. Медики создали для артерии недостающий подкожный тоннель, протащили лоскут, а донорскую рану ушили.
Операция прошла успешно. Врачи надеются, что наступать на стопу уже будет можно через полтора месяца, но при условии, что не возникнет никаких послеоперационных осложнений.
Врачи детской больницы напоминают, что лето — это травмоопасный период. В этом году количество детских травм возросло: много пострадавших с сотрясениями головного мозга, переломами рук и ног, травмами позвоночника. Несколько детей госпитализированы в результате падения из окон (москитные сетки не уберегут ребенка от высоты). Большинство инцидентов можно было бы избежать, если бы дети не оставались без присмотра. «Пожалуйста, будьте внимательны и трепетны к своим чадам, обеспечивайте их безопасность», — просят медики.
Комментарии0