Сначала врачи тщательно осмотрели рану и восстановили сухожилия аутотрансплантатом широкой фасции бедра. После выполнили репозицию костных отломков с металлофиксацией, закрыв обширную рану микрохирургическим лоскутом, который взяли с задней поверхности левой голени. Медики создали для артерии недостающий подкожный тоннель, протащили лоскут, а донорскую рану ушили.

Операция прошла успешно. Врачи надеются, что наступать на стопу уже будет можно через полтора месяца, но при условии, что не возникнет никаких послеоперационных осложнений.