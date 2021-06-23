«Чек-ап» (check up по-английски — проверка) — это комплексное обследование, которое рассчитано на тех, кому некогда долго и обстоятельно ходить по врачам, чтобы узнать о возможных сбоях в организме. По желанию можно выбрать узкое обследование — на онкомаркеры, сердечно-сосудистые заболевания, гастроэнтерологическое, репродуктивное здоровье и так далее.
Павел Прокин
врач-терапевт
- Чек-ап можно проводить в любое время года, но летом меньше влияние на состояние здоровья и лабораторные показатели «простудных» факторов, — рассказал «Доктору Питеру» консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-терапевт Павел Прокин. — В осенне-зимний период люди чаще болеют ОРВИ, после перенесенных болезней некоторое время остаются определенные изменения в анализах. Летом это менее вероятно и результаты будут в большей мере отражать «базовое» состояние здоровья.
Эксперт обращает внимание, что чек-ап отличается от диспансеризации в поликлинике.
- Чек-ап более индивидуален и учитывает состояние здоровья и пожелания пациента, исходит из его индивидуальных рисков. А вот диспансеризация рассчитана на массовость, ее цель — выявление наиболее частых и опасных заболеваний в целом по большим группам населения с минимальными затратами бюджетных денег, — отмечает Павел Прокин.
Обычно проверка здоровья по индивидуальному плану занимает один-два дня, поясняет врач. Сначала надо сдать анализы, затем получить результаты обследования и консультацию врача для оценки рисков. Например, посмотрев на анализ крови, специалист может сразу разглядеть проблемы со здоровьем у человека, давно не проверявшего здоровье, и, возможно, тут же отправить его в больницу.
Яна Кулакова
врач-терапевт
- 45-летний мужчина, в целом — без жалоб, решил проверить здоровье. Анализ показал зашкаливающий уровень сахара — почти 20 ммоль/л при максимуме 5,5, — и пациент тут же поехал на скорой в больницу, где ему сразу поставили диагнозы — диабет второй стадии и ишемическую болезнь сердца, — рассказала Яна Кулакова, врач-терапевт одной из частных клиник города.
Рекомендуется перед проверкой здоровья и сдачей анализов исключить физические нагрузки, постараться не стрессовать, не переедать, отказаться от алкоголя и приема лекарств (если они не были ранее назначены врачом).
- Если вы решились на чек-ап, то следует обратить внимание на два пункта. Клиника должна иметь необходимые медицинские лицензии и работать на медицинском рынке достаточное время, — советует врач. — К сожалению, до сих пор существуют организации, основной целью которых является «выкачивание» денег из пациентов, эксплуатация их страхов. Следует насторожиться, если вас приглашают на бесплатное обследование, а в итоге пугают страшными проблемами, которые неожиданно выявились. К тому же, вам могут предложить купить дорогостоящий пакет «лечебных» БАДов или «чудодейственной» косметики и так далее. Это — мошенничество.
Чем полезна ранняя диагностика
- Иногда пациент пытается диагностировать проблемы, которых нет, а точнее, которые существуют лишь в его сознании как страхи (иногда невротического, а иногда и психотического уровня), — отмечает Павел Прокин. — Следует также знать и оценивать риски от проведения некоторых видов обследований. Иногда они могут быть выше, чем сама польза от обследования организма. Например, при внутривенном введении контрастных веществ и взятии биопсийного материала существует достаточно весомый риск серьезных осложнений. Проводить такие исследования надо, строго оценивая результат от них для диагностики и дальнейшее влияние на процесс лечения.
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