- Чек-ап можно проводить в любое время года, но летом меньше влияние на состояние здоровья и лабораторные показатели «простудных» факторов, — рассказал «Доктору Питеру» консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-терапевт Павел Прокин. — В осенне-зимний период люди чаще болеют ОРВИ, после перенесенных болезней некоторое время остаются определенные изменения в анализах. Летом это менее вероятно и результаты будут в большей мере отражать «базовое» состояние здоровья.

Эксперт обращает внимание, что чек-ап отличается от диспансеризации в поликлинике.

- Чек-ап более индивидуален и учитывает состояние здоровья и пожелания пациента, исходит из его индивидуальных рисков. А вот диспансеризация рассчитана на массовость, ее цель — выявление наиболее частых и опасных заболеваний в целом по большим группам населения с минимальными затратами бюджетных денег, — отмечает Павел Прокин.