Качественный или количественный: какой тест сделать, чтобы найти антитела к COVID-19

Если раньше смысла в подсчете антител было мало, разве что для собственного успокоения — выяснить, болел ты или еще нет. Потом антитела стали считать у себя переболевшие из любопытства. Теперь на тестирование отправляются, чтобы не пропустить момент, когда надо сделать прививку. «Доктор Питер» уже рассказывал, как в конце минувшей недели около некоторых лабораторий петербуржцы заметили длинные очереди желающих сдать кровь на антитела. Сотрудники лаборатории признались, что количество тестов у них увеличилось на 94 процента.
Итак, давайте разберемся, что именно ищут тесты:
Антитела IgM — этот анализ позволяет узнать, не болеете ли вы в данный момент. Эти клетки начинают образовываться с начала болезни. И способны продемонстрировать, что вы заразились и теперь способны заражать других.
Антитела IgM и IgG суммарно — это анализ позволяет распознать антитела у человека, который поправляется и скоро будет способен вернуться к обычной жизни. Если IgM не нашли, то никаких ограничений нет.
Антитела IgG к спайковому (S) белку — они ищут антитела у тех, кто привился.
Антитела IgG к нуклеокапсидному (N) белку — эти антитела вырабатываются только у переболевших. Тест не способен заметить их наличие у людей, которые сделали вакцину.
Но это еще не вся классификация. Тесты различаются не только по тому, что именно они ищут в вашей крови. Но и сколько всего там найдут.
Качественный тест дает результат «да» или «нет». Он просто ищет в вашей крови антитела, но не считает их, не оценивает. Тест подойдет для тех, кто просто хочет узнать о состоянии своего здоровья.
Полуколичественный — в нем вычисляют коэффициент позитивности. Но не считает и скрупулезно записывают каждые антитело по отдельности.
Количественный — а вот тут врачи способны посчитать всех. Они фиксируют сколько единиц находится в миллиграмме крови.
Врач-терапевт, директор медицинского центра Игорь Соколов рекомендует пользоваться тремя системами: Abbott SARS-CoV-2 IgG II обойдется он вам примерно в полторы тысячи рублей, Roche Elecsys Anti-SARS-CoV-2 — немного дешевле, около 1250 рублей и DiaSorin LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG — около 1350 рублей за тестирование.
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