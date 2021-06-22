Качественный или количественный: какой тест сделать, чтобы найти антитела к COVID-19

Если раньше смысла в подсчете антител было мало, разве что для собственного успокоения — выяснить, болел ты или еще нет. Потом антитела стали считать у себя переболевшие из любопытства. Теперь на тестирование отправляются, чтобы не пропустить момент, когда надо сделать прививку. «Доктор Питер» уже рассказывал, как в конце минувшей недели около некоторых лабораторий петербуржцы заметили длинные очереди желающих сдать кровь на антитела. Сотрудники лаборатории признались, что количество тестов у них увеличилось на 94 процента.

Итак, давайте разберемся, что именно ищут тесты:

Антитела IgM — этот анализ позволяет узнать, не болеете ли вы в данный момент. Эти клетки начинают образовываться с начала болезни. И способны продемонстрировать, что вы заразились и теперь способны заражать других.

Антитела IgM и IgG суммарно — это анализ позволяет распознать антитела у человека, который поправляется и скоро будет способен вернуться к обычной жизни. Если IgM не нашли, то никаких ограничений нет.

Антитела IgG к спайковому (S) белку — они ищут антитела у тех, кто привился.

Антитела IgG к нуклеокапсидному (N) белку — эти антитела вырабатываются только у переболевших. Тест не способен заметить их наличие у людей, которые сделали вакцину.