Индийский штамм коронавируса, наверное, сейчас больше всех остальных пугает россиян. Он не только бушует в Москве и Петербурге, но и проник в другие регионы — за последний месяц его обнаружили в Карелии, Вологодской, Пензенской, Псковской областях, Хабаровском крае.

Сможет ли отечественный «Спутник V» защитить от индийского «мутанта?» Об этом доктор иммунологии, Дарья Карташева-Эберц спросила Владимира Гущина — одного из разработчиков вакцины, сотрудника Центра им. Гамалеи.

«Люди хотят конкретное число. Какова процентная защита от дельта-штамма? Если в начале было 93%, то сейчас, учитывая мутации?», — спросила иммунолог.

«Я бы оценил его в 85%, — ответил Владимир Гущин. — Это моя экспертная оценка, в ближайшее время мы посчитаем более конкретно».