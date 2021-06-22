Индийский штамм коронавируса, наверное, сейчас больше всех остальных пугает россиян. Он не только бушует в Москве и Петербурге, но и проник в другие регионы — за последний месяц его
Сможет ли отечественный «Спутник V» защитить от индийского «мутанта?» Об этом доктор иммунологии, Дарья Карташева-Эберц
«Люди хотят конкретное число. Какова процентная защита от дельта-штамма? Если в начале было 93%, то сейчас, учитывая мутации?», — спросила иммунолог.
«Я бы оценил его в 85%, — ответил Владимир Гущин. — Это моя экспертная оценка, в ближайшее время мы посчитаем более конкретно».
Эксперт также напомнил, что тяжелых пациентов среди привитых «Спутником V» практически нет. Разработчики ожидали, что появление новых штаммов может заставлять людей чаще цеплять вирус, однако большинство все равно болеют в легкой форме.
Ранее стало известно, что в индийском штате Махараштра выявлено несколько десятков случаев заражения новым вариантом местного штамма коронавируса. «Дельта плюс» может оказаться коварнее знаменитого индийского мутанта.
Индийский штамм начал захватывать Россию с Санкт-Петербурга. Дав разгон эпидемии в городе на Неве, он переметнулся на Москву, а далее по всей стране. До 99% пациентов ковидных клиник двух столиц, по информации «Доктора Питера», заражены именно индийским «пришельцем». Чем индийский штамм отличается от остальных, и почему именно он спровоцировал такой резкий рост заболеваемости в двух столицах, «Доктору Питеру» рассказал молекулярный биолог, профессор Сколтеха Константин Северинов.
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