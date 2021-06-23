как спутник защищает от новых штаммов
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Эволюция вирусов никогда не останавливалась, говорит один из разработчиков вакцины «Спутник V» Владимир Гущин. Весь прошлый год ученые следили за мутациями новой коронавирусной инфекции. Свои наблюдения российские эксперты совместно с европейскими коллегами уместили в статью — в ней описано, как начал меняться вирус в России.

«В прошлом году изменения, которые касались каких-то замен в геноме, не влияли на его функциональные свойства. Но в конце 2020 года ситуация изменилась — появились вариации, которые могут менять эти самые свойства. Одна из первых — британский вариант, который примерно в полтора раза увеличивал вероятность передачи вируса от человека к человеку. Новые генетические линии (штаммы) приходится добывать из биологического материала, а если у нас его нет, то завозить из-за рубежа», — говорит эксперт.

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Ученые и сейчас продолжают активно изучать мутации новой инфекции — результаты работы по новым штаммам уже оформили в виде статьи. Как пояснил Владимир Гущин, эксперты подали ее в один из рецензируемых журналов. «Несмотря на то, что для некоторых вариантов мы видим снижение вируснейтрализующей активности, не для одной из существующих мутаций мы не обнаружили полной потери вируснейтрализующих свойств вакцины».

«Мы постоянно работаем с московскими больницами, смотрим, как люди болеют, выделяем вирус от пациентов, чтобы и дальше его изучать. Что сделали сейчас? Посмотрели, какая клиническая картина у когорты вакцинированных, попавших в больницу. А также выяснили, как переносят болезнь те, кто не прививался.

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После проведенного исследования ученые сделали следующие выводы:

  • среди тех, кто не вакцинирован, пациенты тяжелые или средне-тяжелые, многие находятся в реанимации;

  • среди заболевших вакцинированных легких пациентов — 70 процентов, большая часть из которых может болеть дома;

  • вакцина снижает в 10 раз вероятность заразиться различными штаммами коронавируса;

  • у привитых вероятность того, что разовьется средне-тяжелое течение болезни снижается в 14 раз;

  • среди тех, кто болеет средне-тяжело 2/3 — это те, кто получил только первый компонент вакцины;

  • оставшуюся 1/3 можно разделить на 2 группы: половина из этих пациентов в состоянии средней тяжести, а вторая половина — это те, у которых ученые почему-то не видят сформировавшегося иммунитета, таких примерно 2 процента.

После полного курса вакцинации фиксируются единичные случаи заражения. Эксперты продолжают выяснять, на каком этапе «что-то пошло не так», подытожил Гущин.

Софья Хромова