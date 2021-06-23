Эволюция вирусов никогда не останавливалась, говорит один из разработчиков вакцины «Спутник V» Владимир Гущин. Весь прошлый год ученые следили за мутациями новой коронавирусной инфекции. Свои наблюдения российские эксперты совместно с европейскими коллегами уместили в статью — в ней описано, как начал меняться вирус в России.
«В прошлом году изменения, которые касались каких-то замен в геноме, не влияли на его функциональные свойства. Но в конце 2020 года ситуация изменилась — появились вариации, которые могут менять эти самые свойства. Одна из первых — британский вариант, который примерно в полтора раза увеличивал вероятность передачи вируса от человека к человеку. Новые генетические линии (штаммы) приходится добывать из биологического материала, а если у нас его нет, то завозить из-за рубежа», — говорит эксперт.
Ученые и сейчас продолжают активно изучать мутации новой инфекции — результаты работы по новым штаммам уже оформили в виде статьи. Как
«Мы постоянно работаем с московскими больницами, смотрим, как люди болеют, выделяем вирус от пациентов, чтобы и дальше его изучать. Что сделали сейчас? Посмотрели, какая клиническая картина у когорты вакцинированных, попавших в больницу. А также выяснили, как переносят болезнь те, кто не прививался.
После проведенного исследования ученые сделали следующие выводы:
среди тех, кто не вакцинирован, пациенты тяжелые или средне-тяжелые, многие находятся в реанимации;
среди заболевших вакцинированных легких пациентов — 70 процентов, большая часть из которых может болеть дома;
вакцина снижает в 10 раз вероятность заразиться различными штаммами коронавируса;
у привитых вероятность того, что разовьется средне-тяжелое течение болезни снижается в 14 раз;
среди тех, кто болеет средне-тяжело 2/3 — это те, кто получил только первый компонент вакцины;
оставшуюся 1/3 можно разделить на 2 группы: половина из этих пациентов в состоянии средней тяжести, а вторая половина — это те, у которых ученые почему-то не видят сформировавшегося иммунитета, таких примерно 2 процента.
После полного курса вакцинации фиксируются единичные случаи заражения. Эксперты продолжают выяснять, на каком этапе «что-то пошло не так», подытожил Гущин.
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