Эволюция вирусов никогда не останавливалась, говорит один из разработчиков вакцины «Спутник V» Владимир Гущин. Весь прошлый год ученые следили за мутациями новой коронавирусной инфекции. Свои наблюдения российские эксперты совместно с европейскими коллегами уместили в статью — в ней описано, как начал меняться вирус в России.

«В прошлом году изменения, которые касались каких-то замен в геноме, не влияли на его функциональные свойства. Но в конце 2020 года ситуация изменилась — появились вариации, которые могут менять эти самые свойства. Одна из первых — британский вариант, который примерно в полтора раза увеличивал вероятность передачи вируса от человека к человеку. Новые генетические линии (штаммы) приходится добывать из биологического материала, а если у нас его нет, то завозить из-за рубежа», — говорит эксперт.