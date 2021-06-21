Ученые создали первую в мире соломинку, которая останавливает икоту

Сколько способов остановить икоту вы знаете? Попить воду, испугаться, затаить дыхание, прочитать на одно вдохе стихотворение. В крайнем случае, приговаривать: «Икота, икота, перейди на Федота». Правда, ни один из предложенных вариантов научно не обоснован и не дает гарантированного результата.

Разработчики компании «HiccAway» создали многоразовую соломинку, которая за счет необычной конструкции позволяет справиться с икотой за несколько минут. У соломинки есть мундштук наверху и колпачок внизу, который создает давление. Тем, кто икает, рекомендуют налить полстакана воды выпить несколько глотков через аппарат.