Ученые создали первую в мире соломинку, которая останавливает икоту

Сколько способов остановить икоту вы знаете? Попить воду, испугаться, затаить дыхание, прочитать на одно вдохе стихотворение. В крайнем случае, приговаривать: «Икота, икота, перейди на Федота». Правда, ни один из предложенных вариантов научно не обоснован и не дает гарантированного результата.
Разработчики компании «HiccAway» создали многоразовую соломинку, которая за счет необычной конструкции позволяет справиться с икотой за несколько минут. У соломинки есть мундштук наверху и колпачок внизу, который создает давление. Тем, кто икает, рекомендуют налить полстакана воды выпить несколько глотков через аппарат.
«Это остановит спазм мышцы диафрагмы», — утверждают разработчики.
Произойдет эффект из-за давления, которое создает устройство, таким образом диафрагма опускается, а надгортанник — он защищает дыхательное горло от попадания пищи — открывается.
В исследовании, результаты которого опубликовал медицинский журнал
«Домашним средства, которые стимулируют сокращение диафрагмы, не хватает четкого плана действий», — считают в Техасском университете.
Стоить такое устройство будет чуть больше тысячи рублей, при условии, что оно все же доберется до России. В США за одну соломинку просят примерно 14 долларов.
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