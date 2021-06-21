Ученые создали первую в мире соломинку, которая останавливает икоту
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Сколько способов остановить икоту вы знаете? Попить воду, испугаться, затаить дыхание, прочитать на одно вдохе стихотворение. В крайнем случае, приговаривать: «Икота, икота, перейди на Федота». Правда, ни один из предложенных вариантов научно не обоснован и не дает гарантированного результата.

Разработчики компании «HiccAway» создали многоразовую соломинку, которая за счет необычной конструкции позволяет справиться с икотой за несколько минут. У соломинки есть мундштук наверху и колпачок внизу, который создает давление. Тем, кто икает, рекомендуют налить полстакана воды выпить несколько глотков через аппарат.

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«Это остановит спазм мышцы диафрагмы», — утверждают разработчики.

Произойдет эффект из-за давления, которое создает устройство, таким образом диафрагма опускается, а надгортанник — он защищает дыхательное горло от попадания пищи — открывается.

В исследовании, результаты которого опубликовал медицинский журнал JAMA, приняли участие 290 человек. Их средний возраст — 30,9 лет. В основном у участников тестирования икота случалась не реже одного раза в месяц и не менее двух часов. Устройство остановило икоту в 92 процентах случаев.

«Домашним средства, которые стимулируют сокращение диафрагмы, не хватает четкого плана действий», — считают в Техасском университете.

Стоить такое устройство будет чуть больше тысячи рублей, при условии, что оно все же доберется до России. В США за одну соломинку просят примерно 14 долларов.

Алена Безменова