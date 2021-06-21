индийский штамм
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20 случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта-плюс» зарегистрировано в четырех районах штата Махараштра, пишет издание Hindustan Times. Этот новый вариант вируса образовался в результате мутаций в индийском штамме «Дельта», который уже добрался до России и атакует Москву и Петербург.

Официальные власти страны называют вариант «Дельта плюс» «интересным», но пока не классифицируют как вызывающий озабоченность.

Ученые же считают, что  «Дельта плюс» потенциально может быть опаснее исходного индийского — у него восемь мутаций спайк-белка, которые помогают вирусу встроиться в клетки организма человека и обходить иммунитет и даже антитела. Учёные также полагают, что новый штамм потенциально устойчив к смешению моноклональных антител. На это указывают результаты  проведённого тестирования антител против определённых мутаций.

Результаты анализа после секвенирования генома — изучения изменений в структуре вируса с течением времени, будут объявлены в ближайшее время и тогда станет понятно, доминирующий этот штамм теперь в Индии или нет.

В России индийский штамм коронавируса продолжает «поднимать» третью волну в Москве и Петербурге. Ученые считают, что «Дельта» полностью вытеснила ранние штаммы. И это стало неожиданностью для властей. «Это наглядно показывает, почему важно осуществлять постоянный мониторинг циркулирующих вирусов и их динамики», — заявил «Доктору Питеру» молекулярный биолог Константин Северинов.

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Между тем, сейчас в Индии выявляют заболевших меньше, чем ранее. Медики говорят о завершении второй волны коронавируса. Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,9 миллиона.

В Индии растет и число вакцинированных от коронавируса — прививку сделали более 280 миллионов человек, или чуть больше 20% населения страны.

Но оправляющуюся от второй волны Индию может ждать третья -уже через 6-8 недельзаявил директор Всеиндийского института медицинских наук. По его словам, после снятия ограничений в тех или иных штатах жители перестают носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами», — сказал индийский ученый.

Анна Майская