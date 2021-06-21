20 случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта-плюс» зарегистрировано в четырех районах штата Махараштра, пишет издание Hindustan Times . Этот новый вариант вируса образовался в результате мутаций в индийском штамме «Дельта», который уже добрался до России и атакует Москву и Петербург.

Официальные власти страны называют вариант «Дельта плюс» «интересным», но пока не классифицируют как вызывающий озабоченность.

Ученые же считают, что «Дельта плюс» потенциально может быть опаснее исходного индийского — у него восемь мутаций спайк-белка, которые помогают вирусу встроиться в клетки организма человека и обходить иммунитет и даже антитела. Учёные также полагают, что новый штамм потенциально устойчив к смешению моноклональных антител. На это указывают результаты проведённого тестирования антител против определённых мутаций.

Результаты анализа после секвенирования генома — изучения изменений в структуре вируса с течением времени, будут объявлены в ближайшее время и тогда станет понятно, доминирующий этот штамм теперь в Индии или нет.