20 случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта-плюс» зарегистрировано в четырех районах штата Махараштра, пишет издание
Официальные власти страны называют вариант «Дельта плюс» «интересным», но пока не классифицируют как вызывающий озабоченность.
Ученые же считают, что «Дельта плюс» потенциально может быть опаснее исходного индийского — у него восемь мутаций спайк-белка, которые помогают вирусу встроиться в клетки организма человека и обходить иммунитет и даже антитела. Учёные также полагают, что новый штамм потенциально устойчив к смешению моноклональных антител. На это указывают
Результаты анализа после секвенирования генома — изучения изменений в структуре вируса с течением времени, будут объявлены в ближайшее время и тогда станет понятно, доминирующий этот штамм теперь в Индии или нет.
В России индийский штамм коронавируса продолжает «поднимать» третью волну в Москве и Петербурге. Ученые считают, что «Дельта» полностью вытеснила ранние штаммы. И это стало неожиданностью для властей. «Это наглядно показывает, почему важно осуществлять постоянный мониторинг циркулирующих вирусов и их динамики», — заявил «Доктору Питеру» молекулярный биолог
Между тем, сейчас в Индии выявляют заболевших меньше, чем ранее. Медики говорят о завершении второй волны коронавируса. Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,9 миллиона.
В Индии растет и число вакцинированных от коронавируса — прививку сделали более 280 миллионов человек, или чуть больше 20% населения страны.
Но оправляющуюся от второй волны Индию может ждать третья -уже через 6-8 недель, заявил директор Всеиндийского института медицинских наук. По его словам, после снятия ограничений в тех или иных штатах жители перестают носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
«Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами», — сказал индийский ученый.
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