Из регенерирующих после повреждений нереисов эксперты выделяли продукты генов — РНК — и клонировали их фрагменты. На основе последних синтезировали светящиеся метки — они позволили увидеть, где именно у червей эти гены работают. Метод называется гибридизацией in situ, то есть «сращиванием» молекул РНК на месте — внутри организма.

Когда с временем и местом активности генов определились, ученые искусственно заблокировали рецепторы сигнального пути белков FGF, добавив в морскую воду, где жили животные, вещества-ингибиторы. Оказалось, что подавление работы протеинов повлияло не только на деление клеток в месте повреждения, но и в целом на процесс восстановления утраченной части тела. У контрольных (не получавших ингибиторы) животных рост клеток начинался уже спустя четыре часа после ампутации, а в течение шести дней шло восстановление мышц и нервов. Ингибиторы же полностью остановили регенерацию.

Родственники этого белка есть и у человека — возможно, на их основе удастся разработать способы быстрого лечения ран.