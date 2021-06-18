Ученые Минобороны создают лекарство от COVID-19 в форме жвачки

Над уникальным лекарством от новой коронавирусной инфекции работают ученые из Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Выпускать его планируют в форме жевательной резинки или пастилы. Эти же ученые, совместно с Центром Гамалеи, создали первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V».
Информацию о начале разработки уникальной жвачки подтвердил
«Работы в данном направлении ведутся», — был немногословен Борисевич.
В основе жвачек и пастилы будет мукозальная вакцина против COVID-19. После того, как препарат пройдет испытание, его планируют включить в различные схемы лечения и профилактики.
Жевательные резинки и пастила — не единственные непривычные формы лекарств от ковид. Несколько месяцев назад Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства запатентовал спрей для носа и
«Препарат безопасен для человека, при этом высокоэффективно способен предотвращать тяжелые формы коронавирусной инфекции», — заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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