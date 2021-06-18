Ученые Минобороны создают лекарство от COVID-19 в форме жвачки

Жевательные резинки и пастила — не единственные непривычные формы лекарств от ковид. Несколько месяцев назад Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства запатентовал спрей для носа и состав для ингаляции , которые способны остановить течение пневмонии, вызванной коронавирусом.

«Препарат безопасен для человека, при этом высокоэффективно способен предотвращать тяжелые формы коронавирусной инфекции», — заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.