«В настоящее время на экспертном уровне нет сомнения в природном происхождении нового коронавируса», — заявил 17 июня в эфире телеканала «Россия 24» Ринат Максютов.

Как отметил глава «Вектора» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона»), SARS-CoV-2 отличается от ближайшего родственного вируса, который инфицирует человека и вызывает SARS (атипичную пневмонию — прим. ред.), на 20 процентов. Для генома в 30 тысяч нуклеотидов это 6 тысяч замен. По его мнению, искусственное создание такого вируса на сегодня человечеству не под силу.

Споры о происхождении нового коронавируса — природном или лабораторном — не утихают до сих пор. Между тем во Всемирной организации здравоохранения, отправлявшей миссию в Ухань для расследования причин возникновения пандемии, весной 2021-го тоже назвали версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2 «крайне маловероятной». Эксперты ВОЗ выдвинули четыре версии происхождения коронавируса, назвав самой правдоподобной — передачу человеку от летучих мышей через промежуточное животное. Какое именно животное — пока точно неизвестно. В мае же два ученых из Великобритании и Норвегии заявили, что SARS-CoV-2 был все-таки создан в уханьской лаборатории. К выводу об искусственном происхождении вируса они пришли после того, как обнаружили в нем «уникальные отпечатки пальцев».