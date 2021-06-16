Мужчина так боялся, что не получит оперативную медицинскую помощь, что решил угнать машину «неотложки» и отвезти себя в больницу самостоятельно. Об этом
38-летний американец из города Балтимор решил, что у него случился сердечный приступ. Рядом с его домом в этот момент стояла машина скорой помощи, и пока медики поднимались на вызов, он решил угнать автомобиль, чтобы отвезти себя в больницу. Ключи оказались в замке зажигания.
Вызвал ли скорую сам угонщик, или же врачи приехали на вызов к кому-то из его соседей — неизвестно. Полиция задержала американца в одной из местных больниц. Мужчина сразу честно признался, что решил самостоятельно доехать до медучреждения на служебной машине.
После разговора с угонщиком полиция сделала вывод, что у него «сложилась кризисная ситуация со здоровьем».
Иногда людям очень любопытно, как же выглядит машина скорой помощи снаружи и внутри. Поэтому московская скорая помощь запустила необычный виртуальный тур. Любой желающий сможет посмотреть, как выглядят разные машины изнутри. Можно изучить «состав» общепрофильного автомобиля, «спецназа» скорой помощи и автомобиля специализированной педиатрической выездной бригады. Попав внутрь машины на онлайн-экскурсии, достаточно кликнуть на любой предмет — и вы увидите его подробное описание. Например, можно узнать, что такое инфузомат и шприцевой насос, транспортный кювез, как выглядят портативные аппараты ИВЛ и так далее.
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