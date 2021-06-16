Мужчина так боялся, что не получит оперативную медицинскую помощь, что решил угнать машину «неотложки» и отвезти себя в больницу самостоятельно. Об этом сообщает NBC News.

38-летний американец из города Балтимор решил, что у него случился сердечный приступ. Рядом с его домом в этот момент стояла машина скорой помощи, и пока медики поднимались на вызов, он решил угнать автомобиль, чтобы отвезти себя в больницу. Ключи оказались в замке зажигания.

Вызвал ли скорую сам угонщик, или же врачи приехали на вызов к кому-то из его соседей — неизвестно. Полиция задержала американца в одной из местных больниц. Мужчина сразу честно признался, что решил самостоятельно доехать до медучреждения на служебной машине.