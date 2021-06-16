Чем образованнее родители, тем выше у ребенка шанс выжить

Бытует мнение, что дети в асоциальных семьях имеют больше шансов выжить и вырасти, нежели малыши, за которыми очень тщательно следят положительные во всех отношениях родители. Объясняют это и силой иммунитета, и особым отношением ко всевозможным тяготам. Но ученые из Норвежского университета науки и технологии опровергли это утверждение.

«Более низкий уровень материнского и отцовского образования являются факторами риска смертности детей в возрасте до 5 лет», — сообщили в научном журнале The lancet авторы исследования.

При этом, на показатели влияет именно образование, а доход и благосостояние семьи не оказывают действия. Объясняют это повышенной санитарной грамотностью родителей, здоровым поведением, качественным уходом, знаниями.