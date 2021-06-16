Чем образованнее родители, тем выше у ребенка шанс выжить

Бытует мнение, что дети в асоциальных семьях имеют больше шансов выжить и вырасти, нежели малыши, за которыми очень тщательно следят положительные во всех отношениях родители. Объясняют это и силой иммунитета, и особым отношением ко всевозможным тяготам. Но ученые из Норвежского университета науки и технологии опровергли это утверждение.
«Более низкий уровень материнского и отцовского образования являются факторами риска смертности детей в возрасте до 5 лет», — сообщили в научном журнале
При этом, на показатели влияет именно образование, а доход и благосостояние семьи не оказывают действия. Объясняют это повышенной санитарной грамотностью родителей, здоровым поведением, качественным уходом, знаниями.
«Материнская грамотность может улучшить способность влиять на решения семьи и ухода за детьми, — говорят ученые. — Одно из исследований 2010 года, основанное на данных из 175 стран, показало, что половину снижения детской смертности с 1970 года можно объяснить повышением уровня образования среди женщин».
Для нового исследования изучили данные о 3 112 474 родившихся живыми детях. В обзор включили 5339 записей. Высокий уровень образования родителей продемонстрировал снижение смертности детей в возрасте до 5 лет.
«У матерей с полным средним образованием снижение на 31 процент. Каждый год высшего образования добавлял еще 3 процента, — уточнили исследователи. — Это первая попытка доказать важность образования для выживания детей на глобальном уровне».
Комментарии1