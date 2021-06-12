Вокруг все только и говорят, что плохого у них случилось за день. Никаких вам «все отлично» и «все нормально». В общественном транспорте толкнули. В пробках посигналили. Дома — беспорядок. На работе — несправедливость. Друзья появляются только тогда, когда им от вас что-то нужно. И так продолжается постоянно. Кажется, что ничего хорошего вокруг не происходит. Весь этот негатив накапливается, и, вот, уже болит голова, появляется бессонница и жуткое чувство усталости. Как же справиться с этим состоянием?
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Почему все плохо?
В нашей природе и в нашем окружении нет курса на «счастливые мысли». Многие даже в обычной жизненной ситуации умудряются найти что-то плохое. Давайте представим женщину. Назовем ее Татьяной.
Татьяна жалуется, что на работе у нее все не так, здоровья нет, муж не обращает внимание, друзья ей пользуются, да еще и дочь, с которой связано столько надежд, не слушается, устраивает бардак в своей комнате. И живет Татьяна постоянно в этом негативном шуме. Нет у нее сил выбраться из него и перестать думать о плохом. Более того, мыслями она загоняет себя все глубже в состояние негатива. Что же станет с Татьяной дальше? Вариантов несколько — она будет жить с постоянным чувством тревоги и усталости, или заболеет. Плохие мысли могут довести даже до тяжелых заболеваний. Все зависит от возможности сопротивляться.
Но если бы Татьяна посмотрела на ситуацию другим взглядом, она бы поняла, насколько ее трудности несущественны. Чтобы справиться со всеми невзгодами Татьяна должна заставить себя научиться думать о хорошем. Это позволит чувствовать себя лучше не только морально, но и физически. А еще даст толчок в развитии карьеры, так как изменения в мышлении изменят и ее отношение к работе.
Сценарий жизни поколений
Негативному отношению к жизни учат практически с пеленок. Дети быстро схватывают родительское поведение и несут этот сценарий по жизни. Взрослым надо беречь своих детей от негатива, чтобы разорвать этот круг. Просто уясните для себя, что вы рожали их для счастья, а не для уборки, учебы, помощи и так далее. Разрешите им быть счастливыми и разрешите это себе. Взрослого человека вообще нельзя ничему научить, он может только сам научиться, если захочет.
Но одного желания изменить образ мыслей совсем недостаточно. Даже те люди, которые обращаются за помощью к психологам и тренерам, зачастую бросают это занятие. До конца курса доходит только треть. Оказывается, вернуться назад проще, чем построить что-то новое.
Три шага к хорошим мыслям
Захотеть. Без вашего желания в этом мире ничего не делается. Настроиться на позитивный лад получится далеко не сразу. Главное — не останавливаться, не бросать эту практику. При этом «позитивно мыслить» — отнюдь, не все воспринимать, как подарок небес. Это умение анализировать происходящее, формировать из плохого задачу, а из задачи — решение.
Завести новые знакомства. На пути к хорошим мыслям семья — не всегда лучший помощник. К вашему новому состоянию будут привыкать еще долго, новый настрой они примут через 9-12 месяцев. Старайтесь на это время окружить себя новыми знакомыми, которые будут с вами на одной волне.
Удерживать себя в состоянии покоя. Есть очень хорошее выражение: «Только в спокойной воде отражаются звезды». Вот и здесь так — чтобы дождаться стабильности, надо не искать в жизни плохое. Человек в день думает около 7 тысяч мыслей. На большинство из них он тратит примерно 0.2 секунды. Пусть ваши секунды будут направлены на созидание, а не на разрушение.
Упражнения
Поймать мысль
Все было хорошо, но в голову пришел какой-то негатив. Уже зазвучали в мыслях так привычные нам: «все плохо». Здесь нужно обдумать ситуацию. Почему плохо? Почему эта мысль попала в голову? Почему что-то не так? Почему я об этом думаю? Почему это произошло именно сейчас? Так вы негатив переведете в состояние решения.
Нарисовать
Очень хороший и легкой способ. Определитесь, какие фигуры вы чаще всего рисуете при разговоре. Что-то с острыми углами? Вы уже настроились на противостояние. Попробуйте скруглить углы. Пока вы будете это делать, вы продумаете, как лучше разрешить ситуацию.
Записать
Первым делом утром, проснувшись, запишите первое, что вам приходит в голову. Пусть это будут отдельные слова, или какие-то фразы, строчки из песни, стихи — все, что угодно. Потратьте на это упражнение 5 минут. А когда появится время, проанализируйте, что у вас получилось. Может, среди этих фраз вы и найдете то, что вас волнует больше всего, и как с этим справиться.
А что еще
Избегайте критики. Критика — один из мощнейших источников негатива. Постарайтесь и сами не критиковать, и не подвергаться осуждению от других.
Комментарии3