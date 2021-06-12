Почему все плохо?

В нашей природе и в нашем окружении нет курса на «счастливые мысли». Многие даже в обычной жизненной ситуации умудряются найти что-то плохое. Давайте представим женщину. Назовем ее Татьяной.

Татьяна жалуется, что на работе у нее все не так, здоровья нет, муж не обращает внимание, друзья ей пользуются, да еще и дочь, с которой связано столько надежд, не слушается, устраивает бардак в своей комнате. И живет Татьяна постоянно в этом негативном шуме. Нет у нее сил выбраться из него и перестать думать о плохом. Более того, мыслями она загоняет себя все глубже в состояние негатива. Что же станет с Татьяной дальше? Вариантов несколько — она будет жить с постоянным чувством тревоги и усталости, или заболеет. Плохие мысли могут довести даже до тяжелых заболеваний. Все зависит от возможности сопротивляться.

Но если бы Татьяна посмотрела на ситуацию другим взглядом, она бы поняла, насколько ее трудности несущественны. Чтобы справиться со всеми невзгодами Татьяна должна заставить себя научиться думать о хорошем. Это позволит чувствовать себя лучше не только морально, но и физически. А еще даст толчок в развитии карьеры, так как изменения в мышлении изменят и ее отношение к работе.