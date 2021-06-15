Третья волна коронавируса будет такой же тяжелой, как и осенняя

Статистика заражений по России продолжает расти. В понедельник зарегистрировали 14185 случаев заболевания COVID-19. Это соответствует уровню заболеваемости в середине октября прошлого года. Аналитики и врачи признали, мы в третьей волне. Хотя, есть мнение, что началась она задолго до резкого роста подтвержденных тестов.

«Третья волна началась в апреле, просто не была так явно выражена, — предположил на РИА врач-инфекционист Евгений Тимаков. — Люди расслабились».

Так же Тимаков предостерегает, что третья волна по тяжести и пиковым значениям будет напоминать осенний подъем заболеваемости. Немного улучшить ситуацию может сознательность. Необходимо надевать маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, воздержаться от походов в рестораны, магазины, развлекательные центры без особой надобности.

Тем временем московским вузам уже дают возможность решать, в какой форме проводить летнюю сессию для студентов. Скорее всего, экзамены будут сдавать в дистанционном режиме. Если же вуз решит принимать сессию в традиционном формате, то только при строгом соблюдении всех мер безопасности. Министерство образования и науки уже выпустило приказ с рекомендациями, как работать в ближайшее время.