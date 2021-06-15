Иммунитет к новой коронавирусной инфекции вырабатывается в процессе болезни COVID-19 или приобретается за счет вакцинации. Сейчас, когда началась третья волна и новые штаммы распространяются по миру, всем непривитым нужно как можно скорее вакцинироваться, особенно тем, кто страдает от сахарного диабета, заявил главный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов.
«Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу группе населения. Такие пациенты страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда — высокий риск смертности! Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации от коронавируса», —
Также Иван Дедов обратился к коллегам-эндокринологам из других регионов: он попросил врачей максимально оперативно вакцинировать пациентов с сахарным диабетом, так как для них вакцинация — «это шанс на сохранение жизни».
«Вакцинация — это минутное дело. Тем самым вы обезопасите себя и окружающих. А без защиты маршрут известен — инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать», — заключил он.
Третья волна коронавируса сейчас маскируется под простуду, чаще болеют молодежь и дети. Коэффициент распространения вируса в России вырос до максимума с мая 2020 года. Но только если в прошлом году все испуганно прятались по домам, сейчас — гуляют по торговым центрам без масок, ходят на концерты и футбольные матчи. При этом, отмечают врачи, клиника COVID-19 изменилась — вирус мутировал.
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