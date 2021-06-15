Также Иван Дедов обратился к коллегам-эндокринологам из других регионов: он попросил врачей максимально оперативно вакцинировать пациентов с сахарным диабетом, так как для них вакцинация — «это шанс на сохранение жизни».

«Вакцинация — это минутное дело. Тем самым вы обезопасите себя и окружающих. А без защиты маршрут известен — инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать», — заключил он.

Третья волна коронавируса сейчас маскируется под простуду, чаще болеют молодежь и дети. Коэффициент распространения вируса в России вырос до максимума с мая 2020 года. Но только если в прошлом году все испуганно прятались по домам, сейчас — гуляют по торговым центрам без масок, ходят на концерты и футбольные матчи. При этом, отмечают врачи, клиника COVID-19 изменилась — вирус мутировал.