О новой вспышке коронавируса, на этот раз из-за атаки индийского штамма, заявил губернатор Джакарты, сообщает издание The Straits Times. За неделю число новых случаев заражения выросло на 50%. В больницах — ажиотаж. Их заполняемость увеличилась до 75%. Власти столицы Индонезии заявляют о возможном введении локдауна в городе.

Уточняется, что каждый четвертый пациент с COVID-19 приезжает в Джакарту из-за пределов города, в основном, из близлежащих городов-спутников.

Индийский штамм коронавируса недавно добрался до Индонезии и стал доминирующим в регионе, где проживает около 32 млн человек, — в некоторых городах провинции Центральная Ява.

В целом Индонезия за время пандемии не вводила масштабного локдауна, жесткие ограничения были только в столице — Джакарте. Всего в стране было подтверждено более 1,9 млн инфицированных вирусом, из них свыше 52,7 тыс. умерли. В стране проходит массовая вакцинация. Сейчас планируется в первую очередь прививать тех, кто живет в «красных» зонах по ковиду в Джакарте — откуда чаще увозят заболевших в больницы.