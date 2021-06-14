О новой вспышке коронавируса, на этот раз из-за атаки индийского штамма, заявил губернатор Джакарты, сообщает издание
Уточняется, что каждый четвертый пациент с COVID-19 приезжает в Джакарту из-за пределов города, в основном, из близлежащих городов-спутников.
Индийский штамм коронавируса недавно добрался до Индонезии и стал доминирующим в регионе, где проживает около 32 млн человек, — в некоторых городах провинции Центральная Ява.
В целом Индонезия за время пандемии не вводила масштабного локдауна, жесткие ограничения были только в столице — Джакарте. Всего в стране было подтверждено более 1,9 млн инфицированных вирусом, из них свыше 52,7 тыс. умерли. В стране проходит массовая вакцинация. Сейчас планируется в первую очередь прививать тех, кто живет в «красных» зонах по ковиду в Джакарте — откуда чаще увозят заболевших в больницы.
Опасность индийского штамма коронавируса
Новую версию коронавируса ВОЗ назвал «Дельта», она считается одной из самых заразных мутаций из существующих.
Индийский штамм в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Но терапия пациентов с индийским штаммом коронавируса не отличается от лечения заразившихся «обычным» штаммом. Об этом сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он также заявил, что схемы лечения при индийском штамме коронавируса будут корректироваться.
Также эпидемиолог Роспотребнадзора заявила 14 июня, что при индийском штамме Сovid отмечается изменение симптомов: чаще встречаются боли в животе и потеря слуха.
Есть ли в России индийский штамм
Ранее сообщалось, что на начало июня в РФ выявлено более 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса, 70% из них приходятся на британский, 24% — на индийский.
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