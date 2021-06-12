После того, как в некоторых странах началась гражданская вакцинация и были сняты ограничительные меры, стали появляться сообщения о росте респираторно-синцитиальный вируса (вызывающий инфекции дыхательных путей) и риновирусов (инфекцию еще называют «заразным насморком») — причем, отмечают ученые, в несезонное время. У других вирусов, к примеру, гриппа такого внесезонного роста не наблюдается.

Уже сейчас можно сказать, что нарушения распространения респираторных вирусов может изменить их эпидемиологические характеристики. Вирус может стать более опасным — протекать в более тяжелой форме и поражать определенные возрастные группы. Периодическая циркуляция вирусов необходима, чтобы повышать к ним устойчивость населения. Искусственное ограничение циркуляции может сделать человечество менее устойчивыми к болезням, которые раньше не считались опасными. Если иммунитет популяции будет снижен, то возросшая восприимчивость к эндемичным вирусам может привести к возникновению даже новых пандемических угроз.