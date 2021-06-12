Что будет с распространенными респираторными вирусами, когда пандемия коронавируса стихнет, решили
Локдауны и ограничительные меры, введенные по всему миру из-за COVID-19, сильно повлияли на циркуляцию сезонных респираторных вирусов. В 2020 году заболеваемость гриппом снизилась до «исторического минимума» и в северном, и в южном полушарии земли. «Использование маски для лица, увеличение практики мытья рук, социальное дистанцирование, и ограничения глобальной мобильности были ключевыми мерами в сокращении циркуляции других респираторных вирусов», говорят ученые, приводя в пример метапневмовирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), риновирусы. Но радоваться этому не стоит, предупреждают эксперты.
После того, как в некоторых странах началась гражданская вакцинация и были сняты ограничительные меры, стали появляться сообщения о росте респираторно-синцитиальный вируса (вызывающий инфекции дыхательных путей) и риновирусов (инфекцию еще называют «заразным насморком») — причем, отмечают ученые, в несезонное время. У других вирусов, к примеру, гриппа такого внесезонного роста не наблюдается.
Уже сейчас можно сказать, что нарушения распространения респираторных вирусов может изменить их эпидемиологические характеристики. Вирус может стать более опасным — протекать в более тяжелой форме и поражать определенные возрастные группы. Периодическая циркуляция вирусов необходима, чтобы повышать к ним устойчивость населения. Искусственное ограничение циркуляции может сделать человечество менее устойчивыми к болезням, которые раньше не считались опасными. Если иммунитет популяции будет снижен, то возросшая восприимчивость к эндемичным вирусам может привести к возникновению даже новых пандемических угроз.
«Численность восприимчивых людей может качественно измениться, при этом дети будут особенно уязвимыми во время будущих эпидемий гриппа, — предупреждают ученые, прогнозируя, в частности, возможность будущих (более крупных) сезонных вспышек гриппа.
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