Как бы ни было, ситуация с COVID-19 в России довольно сложная. Ежедневный прирост положительных тестов составляет чуть меньше 20 процентов. В Москве заболеваемость и вовсе поднялась с начала недели в два раза. В пятницу, 11 июня, зарегистрировали 5800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. — На самом деле, мы видим, он сдвинулся на июнь-июль. Этот пик достаточно высокий, несмотря на то что половина москвичей уже получила свой популяционный иммунитет. Тем не менее мы видим, как агрессивно наступает ковид. Причем тяжесть заболевания не уменьшается, а увеличивается. У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность высокая и реальная».

С выходных в Москве и Московской области будут тщательнее следить за соблюдением мер безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Других дополнительных ограничений пока не планируется.