О том, что богатые россияне оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами ИВЛ на случай коронавируса, год назад рассказывали и врачи, и сами покупатели — «неназванные жители Рублевки». Как рассказывал один из них, он приобрел аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 миллиона рублей и пытался купить еще два, однако это ему не удалось, так как лист ожидания на них оказался расписан на восемь месяцев.
Ажиотаж вокруг аппаратов ИВЛ был такой, что на рынке образовался дефицит — многие продавцы полностью распродали свои запасы медицинского оборудования, формируя бессрочные листы ожидания. По разным оценкам, от 20 до 40 процентов всех продаж приходились на частных покупателей.
В Минздраве тогда заявили, что покупка ИВЛ для личного пользования лишена смысла, так как «определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара».
Вскоре уже сами врачи заявили о том, что такое повсеместное использование аппаратов ИВЛ — даже в условиях стационара, ни к чему хорошему не приведет. Анестезиологи-реаниматологи говорят, что тянут пациентов с переводом на ИВЛ до последнего, так как смертность на «вентиляторов» очень высокая.
Сейчас, похоже, россияне начали избавляться от дорогостоящей медицинской техники. Частные объявления о продаже аппаратов ИВЛ наводнили Интернет. В зависимости от марки и модификации, одни продаются за 75 тысяч рублей, другие — почти за 300 тысяч рублей. Как признались некоторые продавцы «Доктору Питеру», отдают аппараты почти даром, «за копейки».
Все аппараты — б/у. Каким образом эксплуатировали аппараты ИВЛ в «домашних условиях», пока осталось загадкой. Единственный, кто по закону имеет право осуществлять ИВЛ за пределами сердечно-легочной реанимации (т.е. даже прикасаться к прибору) — это анестезиолог-реаниматолог, подчеркивают врачи.
«Из Германии в отличном состоянии. В России не работал. Пробег 800 часов. Фактически новый. Новая батарея. В комплекте контур пациента с клапаном. Фильтр. Инструкция. Сумка. Все виды пневмонии, для детей, трахеостома, интубация. Аппарат подходит для всего. Может полностью дышать за человека», — рекламирует свой товар продавец Тимофей.
По его словам, аппарат стоит около миллиона рублей, поэтому цена в 296 тысяч — «более чем адекватная. Вопроса, кто должен настраивать аппарат и подключать его к пациенту, продавец не понял и отправил за консультацией «к доктору».
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