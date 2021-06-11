О том, что богатые россияне оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами ИВЛ на случай коронавируса, год назад рассказывали и врачи, и сами покупатели — «неназванные жители Рублевки». Как рассказывал один из них, он приобрел аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 миллиона рублей и пытался купить еще два, однако это ему не удалось, так как лист ожидания на них оказался расписан на восемь месяцев.

Ажиотаж вокруг аппаратов ИВЛ был такой, что на рынке образовался дефицит — многие продавцы полностью распродали свои запасы медицинского оборудования, формируя бессрочные листы ожидания. По разным оценкам, от 20 до 40 процентов всех продаж приходились на частных покупателей.