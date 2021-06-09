Больше десяти тысяч жителей северной столицы стоят на учете как употребляющие наркотики. Свежие цифры назвала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. Ее цитирует «Интерфакс» .

«По итогам 2020 года под наблюдением официально находятся 8,7 тысяч пациентов, которых медики признали наркозависимыми. Чуть больше 1,7 тысяч человек можно назвать потребителями наркотиков без сформировавшейся болезни «наркомания», — сказала она журналистам.

Она также отметила, что ежегодно число употребляющих запрещенные вещества горожан «незначительно снижается», примерно на 5-7%. При этом меняется структура наркорынка и наркопотребления: от традиционных веществ молодежь переходит к синтетике.