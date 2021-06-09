Больше десяти тысяч жителей северной столицы стоят на учете как употребляющие наркотики. Свежие цифры назвала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. Ее цитирует
«По итогам 2020 года под наблюдением официально находятся 8,7 тысяч пациентов, которых медики признали наркозависимыми. Чуть больше 1,7 тысяч человек можно назвать потребителями наркотиков без сформировавшейся болезни «наркомания», — сказала она журналистам.
Она также отметила, что ежегодно число употребляющих запрещенные вещества горожан «незначительно снижается», примерно на 5-7%. При этом меняется структура наркорынка и наркопотребления: от традиционных веществ молодежь переходит к синтетике.
«Очень плачевно осознавать, что опасность представленных сегодня на рынке наркотиков недооценивается, из-за этого формируется большая латентность наркопотребителей, и за помощью, как правило, обращаются уже на поздних стадиях зависимости, когда развиваются осложнения. На этих стадиях снижается эффективность получения помощи и проведения лечебно-реабилитационных мероприятиях», — заключила Куркова.
Помимо «тихих алкоголиков», в России полно и и «тихих наркоманов». Они не проводят жизнь в поисках дозы, а живут и работают, как все. Их число растет. Такие выводы сделали исследователи Института социологии РАН.
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