Возможные осложнения течения беременности возможны у 8-10 процентов женщин. Большинство из них возникают во втором-третьем триместре и могут угрожать здоровью и жизни не только ребенка, но и мамы. К ним относятся диабет беременных или гестационный диабет, преэклампсия, которая сопровождается высоким давлением, отеками и появлением белка в моче, и задержка внутриутробного развития малыша. Все эти осложнения связаны с нарушениями в работе плаценты. Их можно было бы предупредить, если бы их обнаружили до начала клинических проявлений. И, кажется, такой способ найден.
Ученые Кембриджского университета смогли разработать методику еще одного скрининга. Он изучает белки, влияющие на выработку гормонов плаценты, которые обнаружили в крови примерно на 12 неделе беременности.
«Современные методы диагностики: УЗИ-скрининг, измерение артериального давления, анализы мочи, тест на толерантность к глюкозе проводятся в определенный период беременности. Вероятность развития осложнения они могут не обнаружить», — объяснили выбор темы в научном журнале
Большую роль в процессе играет плацента, точнее, белки, которые регулируют гены, связанные с выработкой гормонов плаценты. Определенная комбинация этих белков в анализах крови в первом триместре беременности может свидетельствовать о приближающихся осложнениях.
Исследования проводили на мышах. Но их плаценту постарались максимально приблизить к показаниям человеческой. Материал для эксперимента отбирали на 16 день беременности грызуна — по параметрам он соответствует началу 3 триместра у женщин.
Исследователи сопоставили анализы крови подопытных мышей и образцы их плаценты. И обнаружили связь между определенным содержанием белков и выявленными нарушениями. Примерно те же особенности зафиксировали и у женщин с осложненным течением беременности.
Таким образом, анализ крови может предсказать и предотвратить возможность возникновения преэклампсии, гестационного диабета и ЗВУР (задержки развития).
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