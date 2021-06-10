Возможные осложнения течения беременности возможны у 8-10 процентов женщин. Большинство из них возникают во втором-третьем триместре и могут угрожать здоровью и жизни не только ребенка, но и мамы. К ним относятся диабет беременных или гестационный диабет, преэклампсия, которая сопровождается высоким давлением, отеками и появлением белка в моче, и задержка внутриутробного развития малыша. Все эти осложнения связаны с нарушениями в работе плаценты. Их можно было бы предупредить, если бы их обнаружили до начала клинических проявлений. И, кажется, такой способ найден.

Ученые Кембриджского университета смогли разработать методику еще одного скрининга. Он изучает белки, влияющие на выработку гормонов плаценты, которые обнаружили в крови примерно на 12 неделе беременности.