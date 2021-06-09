В детскую больницу поступил 10-летний мальчик с болью в животе и рвотой. Его направили к хирургам с подозрением на острый аппендицит, но в ходе диагностической лапароскопии выяснилось, что в просвете кишечника ребенка присутствуют инородные тела: медики насчитали 14 деталей от конструктора, среди которых были болты, гайки и магнит.
«Во время операции мы обнаружили серьезное воспаление — перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата (наличие в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы - Прим. ред.). Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах», —
Чтобы удалить все детали, воспаленные участки и ушить кишечник, потребовалось три операции. Сейчас состояние мальчика стабильное, он поправляется и скоро поедет домой.
Как отмечают тюменские врачи, в больницы стали все чаще поступать маленькие пациенты, которые случайно проглотили мелкие предметы. Врачи извлекают из желудков батарейки, магниты, детали игрушек. Если вовремя не оказать помощь, то последствия могут быть фатальными. Батарейка, находясь длительное время в желудке, разлагается и выделяет кислоту, которая вызывает язвы и внутреннее кровотечение. Магниты притягивают к себе другие железные детали, из-за чего инородное тело увеличивается в размерах и может застрять в брюшной полости. Острые края предмета вызывают ранения и повреждения внутренних органов.
«В присмотре родителей нуждаются не только грудные и маленькие дети, которые ползают по полу и тянут в рот все подряд. Как показывает практика, проглотить посторонний предмет могут даже подростки, например, откручивая неподдающийся болт конструктора зубами. Если в этот момент ребенка задеть или толкнуть — деталь уже проглочена. Пострадавший может не придать этому значения, забыть или побояться рассказать родителям, а время в данном случае играет решающее значение. Задача родителей — строить с детьми доверительные отношения и объяснять, как много опасностей таит в себе повседневная жизнь», — подытоживает Валерий Чевжик.
Комментарии2