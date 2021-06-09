В детскую больницу поступил 10-летний мальчик с болью в животе и рвотой. Его направили к хирургам с подозрением на острый аппендицит, но в ходе диагностической лапароскопии выяснилось, что в просвете кишечника ребенка присутствуют инородные тела: медики насчитали 14 деталей от конструктора, среди которых были болты, гайки и магнит.

«Во время операции мы обнаружили серьезное воспаление — перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата (наличие в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы - Прим. ред.). Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах», — поясняет заведующий хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ №2 Валерий Чевжик.