Самые опасные игрушки для детей — это магнитный куб, спиннеры, игрушечные пистолеты с лазером и пластиковые игрушки-конструкторы,
«Одна из самых опасных игрушек — это магнитный куб. Он состоит из нескольких десятков небольших магнитных шариков, которые можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность, так как ребенок может их проглотить. Кишечник расположен петлями, и магниты, проходя по нему, соединяются внутри уже через стенку органа, мешая циркуляции крови и кислорода. это приводит к нагноению, перитониту, отмиранию кишечника и даже к смерти», — рассказала эксперт.
Следует с осторожностью обращаться со спиннерами: от игрушки часто отлетают детали, которые травмируют ребенка. Чаще всего страдают глаза, при этом пострадавший может даже потерять зрение. Кроме того, бывают ситуации, когда в середине игрушки застревает палец, извлечь который самостоятельно не получится.
«Избегайте игрушечного оружия. Пуля может попасть в глаз или нанести серьезное повреждение, то же касается и пистолетов с лазером. Луч лазера, направленный в глаза, разрушает ткани сетчатки, вызывает ожоги, в некоторых случаях приводит к слепоте», — добавила специалист.
Помимо этого, игрушки-конструкторы тоже лучше не давать малышам: они разбирают их на части, а затем случайно глотают детали. Еще одна опасность для детей — игрушки с пропеллером.
«Такие игрушки предназначены для подростков. Дети еще не умеют обращаться с ними, а потому нередко подставляют руки под лопасти работающего пропеллера летящего радиоуправляемого самолета. Это приводит к серьезным травмам», — заключила эксперт.
Магнитные шарики сейчас опасны не только для маленьких детей: в TikTok не так давно появился новый тренд, который пытаются повторить подростки по всему миру. Они снимают видео, суть которого — закрепить шарики на языке, имитируя пирсинг. После таких «фокусов» подростки попадают на операционный стол — они случайно проглатывают магниты. Извлечь их из брюшной полости можно только хирургическим путем.
Ранее «Доктор Питер» писал, о случае, когда малыш проглотил 117 магнитных шариков от конструктора. Мальчику потребовалась экстренная операция. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудочно-кишечного тракта. Это далеко не единичный случай. Конструкторы из магнитных шариков стали причиной повального травматизма среди маленьких детей. Когда они только появились в 2013–2014 годах, врачи говорили о настоящей эпидемии среди малолетних: они глотали магниты, которые соединялись в кишечнике и вызывали в нем некроз тканей. В результате дети подвергались калечащим операциям. Некоторых спасти не удалось, дети умирали. Роспотребнадзор обещал отозвать из продажи калечащие детей игрушки, но все осталось на своих местах. Обещали разобраться с проблемой и в Минпромторге , безрезультатно.
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