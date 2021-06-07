«Избегайте игрушечного оружия. Пуля может попасть в глаз или нанести серьезное повреждение, то же касается и пистолетов с лазером. Луч лазера, направленный в глаза, разрушает ткани сетчатки, вызывает ожоги, в некоторых случаях приводит к слепоте», — добавила специалист.

Помимо этого, игрушки-конструкторы тоже лучше не давать малышам: они разбирают их на части, а затем случайно глотают детали. Еще одна опасность для детей — игрушки с пропеллером.

«Такие игрушки предназначены для подростков. Дети еще не умеют обращаться с ними, а потому нередко подставляют руки под лопасти работающего пропеллера летящего радиоуправляемого самолета. Это приводит к серьезным травмам», — заключила эксперт.

Магнитные шарики сейчас опасны не только для маленьких детей: в TikTok не так давно появился новый тренд, который пытаются повторить подростки по всему миру. Они снимают видео, суть которого — закрепить шарики на языке, имитируя пирсинг. После таких «фокусов» подростки попадают на операционный стол — они случайно проглатывают магниты. Извлечь их из брюшной полости можно только хирургическим путем.