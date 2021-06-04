Сообщение о происшествии пришло в четверг с горы Карапетова щель в районе станицы Пятигорской в Краснодарском крае. Женщина объяснила диспетчерам скорой помощи, что упала и, похоже, сломала ногу. Самостоятельно добраться до трассы, и, уж тем более, обратиться в травмпункт она не в состоянии. Точные координаты пострадавшая сообщить не могла, только примерные данные и ориентиры: что вокруг, и на какое расстояние она успела отойти от трассы М4 Дон.

«По указанным ориентирам оперативно отправили бригаду скорой помощи. Так же сообщение передали в МЧС для подстраховки», — сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

На выезд отправили бригаду из города Горячий Ключ. От трассы медикам пришлось пешком пройти около четырех километров в гору, продираясь через лес, чтобы оказать помощь пострадавшей женщине. Потребовалось на это примерно 30 минут.