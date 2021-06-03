Никаких симптомов, хорошее самочувствие и полная уверенность в том, что все в порядке. 69-летняя екатеринбурженка с легким сердцем отправилась на плановое обследование, которое проходила раз в полгода. По результатам осмотра у женщины обнаружили опухоль. Чтобы определить, в какой форме, злокачественная она или доброкачественная, дважды провели биопсию, магнитно-резонансную, позитронно-эмиссионную томографию, образцы тканей опухоли взяли на гистологическое исследование. Поставили окончательный диагноз только в главной онкологической клинике России — Центре имени Н.Н. Блохина. Оказалось, что это — десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль брюшной полости. Такая форма рака крайне агрессивная.

«С начала 1990-х годов в мире описано всего несколько сотен подобных случаев, — объяснил врач первого хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 Руслан Алиев. — Прогноз при такой опухоли всегда крайне неблагоприятный: химиотерапии она почти не поддается, хирургическое лечение осложняется тем, что образование чаще всего обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает большую половину брюшной полости».