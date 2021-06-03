Никаких симптомов, хорошее самочувствие и полная уверенность в том, что все в порядке. 69-летняя екатеринбурженка с легким сердцем отправилась на плановое обследование, которое проходила раз в полгода. По результатам осмотра у женщины обнаружили опухоль. Чтобы определить, в какой форме, злокачественная она или доброкачественная, дважды провели биопсию, магнитно-резонансную, позитронно-эмиссионную томографию, образцы тканей опухоли взяли на гистологическое исследование. Поставили окончательный диагноз только в главной онкологической клинике России — Центре имени Н.Н. Блохина. Оказалось, что это — десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль брюшной полости. Такая форма рака крайне агрессивная.
«С начала 1990-х годов в мире описано всего несколько сотен подобных случаев, — объяснил врач первого хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 Руслан Алиев. — Прогноз при такой опухоли всегда крайне неблагоприятный: химиотерапии она почти не поддается, хирургическое лечение осложняется тем, что образование чаще всего обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает большую половину брюшной полости».
В Центре имени Блохина женщину могли прооперировать, но когда врачи выяснили, что рост опухоли не останавливается, порекомендовали пациентке вначале пройти курс химиотерапии. Женщине пришлось вернуться в Екатеринбург. Там она пришла на прием к заведующему первым хирургическим отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Олегу Орлову. Задала вопрос: могут ли врачи все же удалить опухоль? И получила утвердительный ответ. Перед операцией женщине назначили два курса химиотерапии, однако для остановки роста опухоли потребовалось целых четыре курса.
«Сложность операции заключалась в том, что опухоль плотно контактировала с подвздошной артерией, подвздошной веной, мочеточниками, мочевым пузырем и прямой кишкой, — рассказал Олег Орлов. — Предполагалось, что нам потребуется помощь сосудистого хирурга. Но все сложилось удачно, мы выделили и сохранили все структуры и полностью удалили опухоль».
Пациентку уже выписали из больницы домой. Она не перестает благодарить врачей, которые сотворили чудо.
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