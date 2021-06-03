Угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоза («черной плесени») в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим», — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме, передают
По словам Поповой, «черная плесень», как и любая другая инфекция, особенно опасна при ослабленном иммунитете. Заражение новой коронавирусной инфекцией и жаркий влажный климат привели к тому, что в Индии распространение мукормикоза стало фатальным для местных жителей.
Она также добавила, что Россия в случае необходимости готова оказать помощь в борьбе с «черной плесенью» коллегам из других стран.
Распространивший в Индии на фоне вспышки эпидемии COVID-19 мукормикоз («черная плесень») зафиксирован у ковидных пациентов уже в 18 странах мира. Но в нашей стране случаи заражения грибком-убийцей единичны, рассказал «Доктору Питеру» ученый-миколог Николай Климко. В России ковид-пациентам угрожает другая напасть — грибковая пневмония, вызванная грибами рода Аспергиллюс, обитающих в мумиях, пирамидах и склепах и давших название такому феномену в эпидемиологии как «Проклятье фараонов».
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