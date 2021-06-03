Угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоза («черной плесени») в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим», — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме, передают РИА Новости.

По словам Поповой, «черная плесень», как и любая другая инфекция, особенно опасна при ослабленном иммунитете. Заражение новой коронавирусной инфекцией и жаркий влажный климат привели к тому, что в Индии распространение мукормикоза стало фатальным для местных жителей.