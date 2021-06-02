Вопрос с регистрацией «Спутник V» должен скоро решиться. Вакцину могут признать в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это даст возможность тем, кто уже сделал прививку, свободно путешествовать, а государство сможет расширить географию распространения препарата.
Надежду на быстрое решение выразил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в первый день работы Петербургского международного экономического форума на сессии «Технологический суверенитет ЕАЭС: успехи и потенциал отечественной фармпромышленности».
«Россию уже посещали представители ЕМА и ВОЗ, — уточнил Сергей Глаголев. — Они побывали на производственных площадках, побывали с инспекциями на клинических исследованиях. Параллельно разработчик вакцины центр Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций завершает подготовку к международному регистрационному досье. Последний год Россия интенсивнейшим образом общается с ВОЗ и ЕМА на всех этапах до регистрации вакцины».
Справка
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее разработали на основе платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа 3,8 миллиона человек, привитых «Спутник V», эффективность составила 97,6 процента.
Вакцина уже зарегистрирована более чем в 65 странах. Для нее не требуются особые условия хранения, достаточно поддерживать температуру от +2 до +8 градусов Цельсия. Это позволяет доставлять «Спутник V» в любую точку мира. Стоимость одной дозы для иностранных рынков составит менее 10 долларов.
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