Вопрос с регистрацией «Спутник V» должен скоро решиться. Вакцину могут признать в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это даст возможность тем, кто уже сделал прививку, свободно путешествовать, а государство сможет расширить географию распространения препарата.

Надежду на быстрое решение выразил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в первый день работы Петербургского международного экономического форума на сессии «Технологический суверенитет ЕАЭС: успехи и потенциал отечественной фармпромышленности».