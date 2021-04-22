Эксперты ВОЗ и Евросоюза в мае приедут к производителю «Спутника V»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств(EMA)во второй половине мая проведут инспекцию на производстве вакцины «Спутник V». Как считают в МИД РФ, через несколько недель после завершения своей миссии в России ВОЗ может одобрить российскую вакцину для использования в экстренных ситуациях.

ВОЗ вместе с регулятором ЕС (ЕМА) проведет инспекцию производственной практики «Спутник V» в России с 10 мая по первую неделю июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ.

Уточняется, что в апреле совместная группа европейских экспертов проводит проверку надлежащей клинической практики (GMP) российской вакцины.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы майской миссии ВОЗ. Об этом он сообщил по итогам встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Напомним, европейскую проверку вакцины глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал в конце марта. Еще ранее создатели первой российской вакцины потребовали публичных извинений от председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения российской вакцины в Австрии с "русской рулеткой".