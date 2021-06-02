«Эффективность вакцины от коронавируса „КовиВак“ — свыше 80%. Заключительная фаза испытаний пока не завершена», — говорится в презентации министерства науки и высшего образования, которая была представлена на Петербургском международном экономическом форуме, передают РИА Новости .

Представители Центра имени Чумакова, в котором и была разработана вакцина также заявили, что производство препарата уже вышло на проектную мощность.

«На данный момент мы вышли на проектную мощность и выпускаем порядка 500 тысяч доз в месяц. Дальше мы сможем производить больше, если у нас будет запущена новая линия», — пояснили разработчики.