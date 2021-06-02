«Эффективность вакцины от коронавируса „КовиВак“ — свыше 80%. Заключительная фаза испытаний пока не завершена», — говорится в презентации министерства науки и высшего образования, которая была представлена на Петербургском международном экономическом форуме, передают
Представители Центра имени Чумакова, в котором и была разработана вакцина также заявили, что производство препарата уже вышло на проектную мощность.
«На данный момент мы вышли на проектную мощность и выпускаем порядка 500 тысяч доз в месяц. Дальше мы сможем производить больше, если у нас будет запущена новая линия», — пояснили разработчики.
План по производству вакцины скорректирован — Центр Чумакова ожидает, что в будущем они будут выпускать по 7 миллионов доз в год.
«У нас были планы выйти на производство до 10 миллионов доз за год, но, скорее всего, выйдем на производство 7 миллионов доз, как и было ранее заявлено нашим генеральным директором», — заключил представитель Центра.
Коронавирусная вакцина «КовиВак» стала третьей по счету вакциной в стране. Она была отпущена в гражданский оборот после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Первые поставки в регионы начались в конце марта.
«Доктор Питер» писал, что вакцина «КовиВак» противопоказана детям, беременным и кормящим, аллергикам и тем, кто плохо переносит любые другие прививки. Пациентам с болезнями сердца, почек, легких, проблемами ЖКТ прививаться можно только после консультации лечащего врача. Полный список противопоказаний можно найти здесь.
В Петербург привезли долгожданную крупную партию коронавирусной вакцины «КовиВак» 24 мая. «Доктор Питер» публиковал полный список прививочных пунктов, куда доставили вакцину.
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