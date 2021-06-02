С метеорологическим хейлитом сталкивались практически все — когда губы пересыхают, начинают шелушиться. Трещинки могут появляться при повышенной или пониженной влажности воздуха, ветре, низких температурах, повреждении ультрафиолетом. Чтобы уберечься от них, нужно пользоваться специальными защитными бальзамами для губ.

Заеды — или ангулярный хейлит — уже сигнализируют о проблемах со здоровьем. Так, они могут быть признаком:

железодефицитной анемии;

дефицита витамина В;

нарушения микрофлоры кожи около рта.

В последнем случае заболевание слизистой оболочки и кожи в уголках рта вызвано стрептококками (стрептококковая заеда) или дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая или кандидамикотическая заеда).