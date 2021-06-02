Даже если вы никогда не сталкивались с заедами, то наверняка слышали жалобы на них от друзей или знакомых — глубокие трещины появляются в уголках губ и причиняют сильный дискомфорт. Больно есть (особенно острую и соленую пищу), пить, разговаривать и улыбаться. К тому же выглядят заеды очень неэстетично — и помадой их не закрасить, от этого тоже только боль и раздражение. И что с этой бедой делать?
Елена Мошкова
Дерматология
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского ГорКВД
«У трещинок и шелушения на губах есть медицинское название — хейлит. Заеды — это одна из его форм, — поясняет „Доктору Питеру“ Елена Мошкова. — Причин, по которым они появляются, может быть множество: от привычки постоянно облизывать губы до симптома атопического дерматита».
Атопический дерматит — аллергическое заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью, как к аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям.
С метеорологическим хейлитом сталкивались практически все — когда губы пересыхают, начинают шелушиться. Трещинки могут появляться при повышенной или пониженной влажности воздуха, ветре, низких температурах, повреждении ультрафиолетом. Чтобы уберечься от них, нужно пользоваться специальными защитными бальзамами для губ.
Заеды — или ангулярный хейлит — уже сигнализируют о проблемах со здоровьем. Так, они могут быть признаком:
железодефицитной анемии;
дефицита витамина В;
нарушения микрофлоры кожи около рта.
В последнем случае заболевание слизистой оболочки и кожи в уголках рта вызвано стрептококками (стрептококковая заеда) или дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая или кандидамикотическая заеда).
«Независимо от причины, заеды могут часто осложняться вторичной инфекцией, поэтому лечение должно быть комплексным. Если трещинки в уголках рта, или красная кайма вокруг губ, зуд другие признаки возможных форм хейлита, возникают регулярно, то стоит обратиться к врачу. Специалист выяснит истинную причину и назначит лечение. Особенно должно насторожить пациента появление гнойных корочек и белого налета около трещин в уголках рта — в таком случае визит к врачу точно не стоит откладывать», — заключила дерматолог.
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