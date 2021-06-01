Повышенный сахар в крови может говорить о развитии опасного заболевания — диабета второго типа. Эта болезнь часто протекает бессимптомно, до тех пор, пока в организме не начнутся серьезные патологические изменения, которые могут стать необратимыми. Вовремя «поймать» заболевание можно, если внимательно наблюдать за своим телом и организмом.

Главные признаки диабета второго типа:

постоянная жажда (лишний сахар оттягивает на себя воду из тканей в кровь),

частое мочеиспускание (организм пытается избавиться от лишней глюкозы),

онемение и покалывание в руках и ногах — из-за нарушения кровоснабжения тканей.

Но есть еще одно опасное проявление этого заболевания. Определить его можно по рукам, точнее, по коже, сообщают эксперты Американской академии дерматологии (AAD), одной из крупнейших в мире.

Посмотрите на тыльную сторону кистей рук. Плохой знак, если кожа на ней будто стянута и выглядит восковой. Кроме того, если вы запустили диабет и не контролировали уровень сахара, а может, не знали о заболевании, вы можете почувствовать, что на кончиках пальцев будто появились камешки.

- Твердая, огрубевшая и даже чуть отекшая кожа при диабете второго типа может также быть на предплечьях — на участке от запястья до локтя, на плече, на шее, на верхней части спины, — предупреждают медики. — Иногда утолщение кожи может быть заметно на лице и в области груди.

При этом, любой участок такой утолщенной кожи часто будет иметь текстуру «апельсиновой корки», отмечают дерматологи.

Еще одно физическое проявление диабета 2 типа — липоидный некробиоз, появление красных блестящих пятен-бляшек на разных участках тела. Появляются они преимущественно у женщин в возрасте 20-40 лет.

«До пятен на коже могут появиться небольшие выступающие твердые шишки, которые выглядят как прыщи», — говорят эксперты.