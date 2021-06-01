Повышенный сахар в крови может говорить о развитии опасного заболевания — диабета второго типа. Эта болезнь часто протекает бессимптомно, до тех пор, пока в организме не начнутся серьезные патологические изменения, которые могут стать необратимыми. Вовремя «поймать» заболевание можно, если внимательно наблюдать за своим телом и организмом.
Главные признаки диабета второго типа:
постоянная жажда (лишний сахар оттягивает на себя воду из тканей в кровь),
частое мочеиспускание (организм пытается избавиться от лишней глюкозы),
онемение и покалывание в руках и ногах — из-за нарушения кровоснабжения тканей.
Но есть еще одно опасное проявление этого заболевания. Определить его можно по рукам, точнее, по коже, сообщают эксперты
Посмотрите на тыльную сторону кистей рук. Плохой знак, если кожа на ней будто стянута и выглядит восковой. Кроме того, если вы запустили диабет и не контролировали уровень сахара, а может, не знали о заболевании, вы можете почувствовать, что на кончиках пальцев будто появились камешки.
- Твердая, огрубевшая и даже чуть отекшая кожа при диабете второго типа может также быть на предплечьях — на участке от запястья до локтя, на плече, на шее, на верхней части спины, — предупреждают медики. — Иногда утолщение кожи может быть заметно на лице и в области груди.
При этом, любой участок такой утолщенной кожи часто будет иметь текстуру «апельсиновой корки», отмечают дерматологи.
Еще одно физическое проявление диабета 2 типа — липоидный некробиоз, появление красных блестящих пятен-бляшек на разных участках тела. Появляются они преимущественно у женщин в возрасте 20-40 лет.
«До пятен на коже могут появиться небольшие выступающие твердые шишки, которые выглядят как прыщи», — говорят эксперты.
Сахарный диабет 2 типа развивается из-за того, что клетки и ткани теряют чувствительность к действию гормона инсулина. Из-за этого глюкоза не может попасть внутрь клетки и накапливается в крови. Часто именно на фоне ожирения ткани теряют способность отвечать на действие инсулина.
Заразиться им нельзя. Но предрасположенность к сахарному диабету передается по наследству.
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