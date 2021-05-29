Британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Биргер Сёренсен собираются опубликовать в Quarterly Reviews of Biophysics исследование, в котором хотят привести доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По их мнению, он все-таки был создан в уханьской лаборатории вопреки заявлениям китайских ученых, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждают исследователи, с 2002 по 2019 года китайские ученые занимались в уханьской лаборатории экспериментами по изменению вируса таким образом, чтобы повысить его заразность. За основу они якобы взяли коронавирус, выделенный у пещерных летучих мышей, к которому добавили новый «шип» и получили в итоге SARS-CoV-2. Вывод о возможных манипуляциях с вирусом ученые сделали из-за обнаруженной в его шипе цепочки из четырех аминокислот — все они положительно заряжены, что позволяет вирусу как магниту плотно цепляться за отрицательно заряженные части клеток человека.

«Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко можно найти даже цепочки из трех (аминокислот). А цепочка из четырех — крайне маловероятно», — считает Биргер Сёренсен.